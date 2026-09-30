Premierul Bulgariei atrage atenția asupra „riscului nuclear” din partea Rusiei și face apel la diplomație pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Nu am epuizat puterea diplomației

Prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, a criticat dur strategia europeană de a pune capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, solicitând ca accentul să fie pus mai mult pe diplomația directă pentru a preveni un atac nuclear, informează Euronews.

„Războiul din Ucraina ne-a pus la încercare gândirea critică și abordarea realistă”, a declarat Radev.

„Ne-a pus la încercare capacitatea de a evalua centrul de greutate strategic al adversarului. Mai presus de toate, ne-a pus la încercare capacitatea de a stabili obiective politice realizabile, de a le transpune într-o strategie militară solidă și de a defini starea finală dorită. Nu am epuizat puterea diplomației și trebuie să acționăm și să ne exprimăm mai mult”, a adăugat el.

În același timp, Andrew Puzder, ambasadorul SUA pe lângă UE, a criticat vehement eforturile de a include prevederi de tipul „Made in Europe” în inițiativele de reînarmare, avertizând că acest lucru riscă să îndepărteze aliații NATO și să afecteze securitatea colectivă.

„Când viețile sunt în pericol, capacitatea și disponibilitatea ar trebui să determine soluția, nu geografia. Nu ne putem permite să creăm obstacole interne”, a afirmat Puzder în discursul său.

Puzder a propus „Made in NATO” ca o abordare alternativă care ar permite un acces mai larg pentru companiile americane din domeniul apărării, care riscă să piardă contracte profitabile în cadrul viziunii mai restrictive „Made in Europe” susținută de Franța.

„Suntem mai puternici când lucrăm împreună. Trebuie să reușim împreună”, a spus el.

Marți dimineață, ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a adresat un avertisment sever omologilor săi europeni: Europa se va confrunta cu „o iarnă sumbră”, odată cu multiplicarea amenințărilor hibride.