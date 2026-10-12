Premierul Canadei denunță acordul privind motorina rusească într-o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: Va contribui la finanțarea războiului ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei

INTERNAȚIONAL
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Volodimir Zelenski/ X

Premierul canadian Mark Carney a denunțat duminică acordul dintre Washington și Moscova privind livrarea de motorină rusească, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precizând că acesta „subminează tocmai eforturile de instaurare a păcii” în Ucraina, anunță AFP, citat de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Guvernului canadian, Carney a avut o poziție clară cu privire la acordul dintre SUA și Rusia privind furnizarea de motorină.

„Acest acord se opune în mod direct eforturilor Ucrainei, Canadei și ale aliaților noștri de a instaura pacea și stabilitatea în Europa. Acesta va asigura venituri suplimentare Rusiei și va contribui la finanțarea războiului său ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei”, a transmis premierul canadian.

Acesta a avut o discuție telefonică și cu președintele american Donald Trump cu accent pe armistițiul energetic propus de liderul american.

„Noul armistițiu în domeniul energetic, negociat de președintele Trump între Rusia și Ucraina, are potențialul de a reduce semnificativ intensitatea conflictului și de a proteja mii de civili de pericole și suferințe. Canada face apel la Rusia să respecte acest acord, în timp ce continuăm să colaborăm cu aliații noștri pentru a asigura o pace justă și durabilă pentru Ucraina și Europa”, a reacționat Carney într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Președintele american Donald Trump a anunțat în urma unei discuții telefonice cu Vladimir Putin că Rusia va furniza în perioada următoare 300.000 de tone de motorină pe piața americană și mondială.

Anunțul a fost primit cu critici de Volodimir Zelenski și partenerii occidentali, insuficiente pentru a-l opri pe Trump din a afirma că Ucraina are nevoie de un nou lider.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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