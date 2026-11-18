Prim-ministrul canadian Mark Carney și-a exprimat miercuri sprijinul prudent față de întâlnirea trilaterală planificată de președintele SUA, Donald Trump, cu Xi Jinping din China și Vladimir Putin din Rusia, informează Politico Europe.

În declarațiile făcute jurnaliștilor la summitul APEC de la Shenzhen, China, Carney a salutat faptul că întâlnirea trilaterală se va concentra pe controlul armelor nucleare. „Voi spune ceva pozitiv aici despre inițiativa privind denuclearizarea”, a afirmat el, adăugând că „Canada este în favoarea denuclearizării”.

Prima întâlnire trilaterală dintre liderii SUA, Chinei și Rusiei este programată să aibă loc joi, în contextul summitului. Casa Albă a declarat că Trump intenționează să discute despre armele nucleare și războiul cu Iranul. Nu se preconizează ca Ucraina să fie inclusă pe ordinea de zi.

Trump le-a spus reporterilor săptămâna trecută că liderii vor „discuta despre multe lucruri, inclusiv despre denuclearizare”.

Susținerea parțială a lui Carney față de întâlnirea trilaterală survine pe fondul tensiunilor continue cu Washingtonul pe tema comerțului. El a afirmat că SUA și-au „schimbat fundamental obiectivele comerciale”, descriind discuțiile ca fiind „un fel de situație de genul doi pași înainte, un pas înapoi”.

El urmează să se întâlnească cu Trump mai târziu, miercuri.

Carney a avut cuvinte dure la adresa lui Putin, care a afirmat într-un discurs ținut la Summitul directorilor executivi ai APEC că sancțiunile sunt „o chestiune a trecutului”, adăugând că „deși pot exercita încă un anumit efect de descurajare, ele sunt incapabile să oprească creșterea economică”.