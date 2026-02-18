INTERNAȚIONAL
Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump
Premierul canadian Mark Carney a declarat că este dispus să „construiască o punte” între Uniunea Europeană și un bloc comercial în plină expansiune din regiunea Indo-Pacific, în vederea formării unui nou pact comercial anti-Trump, informează Politico Europe.
Carney a răspuns marți la întrebări legate de informațiile potrivit cărora Ottawa conduce discuții între UE și statele membre ale Acordului Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP).
„Putem contribui la construirea unei punți între cele două. Este o oportunitate de a crea un bloc comercial bazat pe reguli, care să reunească un miliard și jumătate de oameni cu economii complementare, oferind totodată o bază pentru o posibilă extindere ulterioară”, a declarat Carney în cadrul unei conferințe de presă la Montreal, unde a prezentat strategia industrială de apărare a Canadei.
Blocul comercial CPTPP include Canada, Regatul Unit, Japonia, Australia, Mexic, Noua Zeelandă, Vietnam, Singapore, Malaezia și alte state din regiunea Pacificului.
Planurile ar apropia aproape 40 de țări aflate pe continente diferite pentru a ajunge la un acord privind așa-numitele „reguli de origine”, care stabilesc naționalitatea economică a unui produs.
Carney a afirmat că Ottawa se află „într-o poziție unică” pentru a impulsiona negocierile cu cele 27 de state membre ale UE, întrucât este atât membră a CPTPP, cât și parte a acordului comercial CETA cu Bruxelles-ul.
„Nu suntem singurii care susțin această idee. Este una dintre primele discuții pe care le-am avut cu prim-miniștrii Australiei și Noii Zeelande – țări care împărtășesc aceeași viziune și care recunosc meritele dezvoltării acestui proiect”, a declarat Carney, citând o „serie de discuții” pe această temă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu mai mulți lideri ai CPTPP.
Potrivit unui rezumat al convorbirii lor, Carney a discutat despre aceste planuri și cu premierul britanic Keir Starmer, luni.
„Legăturile mai strânse între UE și membrii CPTPP vor consolida lanțurile de aprovizionare, vor deschide noi oportunități pentru întreprinderile canadiene și vor consolida un sistem comercial bazat pe norme.Canada este mândră să se afle în centrul acestui impuls”, a scris luni ministrul canadian al comerțului internațional, Maninder Sidhu.
Canada a lansat marți un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei, mizând într-o mai mare măsură pe companiile naționale pentru a reduce dependența de Statele Unite.
Mark Carney s-a impus ca una dintre cele mai influente voci la nivel global în criticarea administrației Trump. La Forumul Economic Mondial de la Davos, el a îndemnat puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, cu tendințe hegemonice, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.
De altfel, Canada a devenit prima țară din afara Europei căreia i s-a acordat statutul de membru în cadrul programului european de reînarmare SAFE, a scris luni pe rețelele de socializare premierul țării, Mark Carney, susținând că acest mecanism „schimbă regulile jocului”.
INTERNAȚIONAL
Ucraina îl include pe Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului pentru găzduirea rachetelor rusești Oreșnik în Belarus
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri includerea lui Aleksandr Lukașenko pe lista de sancțiuni a Kievului, susținând că acesta a permis desfășurarea în Belarus a rachetelor balistice hipersonice Oreșnik și a facilitat atacuri rusești cu drone asupra nordului Ucrainei, informează The Guardian.
Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin, a permis Moscovei să utilizeze teritoriul Belarusului drept rampă de lansare pentru invazia Ucrainei.
De asemenea, Rusia a anunțat că desfășoară în Belarus sisteme de rachete Oreșnik cu capacitate nucleară, o armă balistică hipersonică despre care Putin a susținut că este imposibil de interceptat de sistemele de apărare aeriană.
Belarus a permis Rusiei să desfășoare diverse echipamente militare pe teritoriul său, susține Ucraina, inclusiv stații de releu conectate la dronele rusești de atac, lansate cu sutele în fiecare noapte asupra orașelor ucrainene.
„Astăzi, Ucraina a aplicat un pachet de sancțiuni împotriva lui Aleksandr Lukașenko și vom intensifica semnificativ contramăsurile față de toate formele de asistență oferite de acesta în uciderea ucrainenilor”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.
Today Ukraine applied a package of sanctions against Alexander Lukashenko, and we will significantly intensify countermeasures against all forms of his assistance in the killing of Ukrainians. We will work with partners so that this has a global effect.
In the second half of…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026
Zelenski l-a acuzat pe Lukașenko că ajută Rusia să eludeze sancțiunile occidentale și că „justifică în mod activ războiul Rusiei, sporindu-și acum și mai mult propria implicare în extinderea și prelungirea conflictului”.
„Vor exista consecințe speciale pentru acest lucru”, a adăugat el.
Armata rusă a lansat luna trecută 36 de rachete și 242 de drone asupra Ucrainei. Atacul masiv a inclus și o rachetă hipersonică Oreșnik, lansată asupra orașului Lviv, situat la granița cu Polonia. Racheta Oreșnik, capabilă să lovească ținte aflate la mii de kilometri distanță cu focoase nucleare, a fost utilizată pentru prima dată cu încărcătură convențională în noiembrie 2024 împotriva orașului Dnipro, în zona est-centrală a Ucrainei.
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești. Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.
De asemenea, Ucraina a impus recent sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA.
INTERNAȚIONAL
Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de SUA: Trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri
Germania ia măsuri pentru a-și consolida serviciul de informații externe, acordându-i noi competențe extinse, în vederea unei posibile rupturi de Statele Unite, informează Politico Europe.
Planul vine în contextul în care liderii germani și alți lideri europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că președintele american Donald Trump ar putea decide să oprească schimbul de informații de care Europa depinde în mare măsură sau să exploateze această dependență pentru a-și exercita influența.
La fel cum țările europene trebuie să-și consolideze radical forțele armate pentru a câștiga mai multă autonomie, susțin oficialii de la Berlin, la fel și aparatul de informații al Germaniei trebuie să devină mult mai capabil.
„Vrem să continuăm să colaborăm strâns cu americanii. Dar dacă un președinte [al SUA], oricine ar fi acesta, decide în viitor să acționeze singur, fără europeni… atunci trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri”, a declarat pentru Politico Marc Henrichmann, președintele unei comisii speciale din Bundestagul german care supraveghează serviciile de informații ale țării.
Liderii germani consideră că această necesitate este deosebit de urgentă în țara lor, unde serviciul de informații externe, sau BND, este mult mai constrâns din punct de vedere legal decât agențiile de informații din alte țări. Aceste restricții decurg din măsurile de protecție adoptate după al Doilea Război Mondial pentru a preveni repetarea abuzurilor comise de aparatul de spionaj nazist.
Dar aceste restricții au avut ca efect secundar dependența Germaniei de SUA în ceea ce privește culegerea de informații, iar acest lucru este acum considerat un potențial pericol.
„În domeniul informațiilor se pune mereu întrebarea: ce îmi oferiți, ce vă ofer eu? Și, desigur, dacă Germania este doar un beneficiar, riscul este pur și simplu prea mare”, a spus Henrichmann.
Cancelarul german Friedrich Merz dorește acum să consolideze și să elibereze serviciul de informații externe al țării sale, acordându-i autoritate mult mai largă pentru a realiza acte de sabotaj, a desfășura operațiuni cibernetice ofensive și a desfășura activități de spionaj mai proactive.
Thorsten Frei, funcționarul cancelariei care supraveghează reforma serviciilor de informații, a comparat săptămâna aceasta planurile cu Zeitenwende, sau „punctul de cotitură istoric”, declarat de fostul cancelar german Olaf Scholz după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. La acea vreme, Berlinul a anunțat investiții majore pentru a-și consolida forțele armate, neglijate de mult timp.
BND-ul german a fost înființat în 1956 cu restricții legale menite să prevină repetarea abuzurilor comise de Gestapo și SS-ul nazist — deși, la acea vreme, mulți dintre agenții săi erau foști naziști.
Pentru a separa strict BND de poliție și a preveni interferența în afacerile interne, agenția a fost plasată sub supravegherea cancelariei și supusă unui mecanism strict de control parlamentar. Competențele sale erau limitate la colectarea și analizarea informațiilor. Agenților nu li s-a acordat capacitatea juridică de a interveni pentru a contracara amenințările identificate.
Astfel de restricții nu mai sunt justificate, mai ales în contextul amenințării crescânde de sabotaj din partea Rusiei, afirmă oficialii germani.
Ca urmare a slăbiciunii serviciilor de informații germane, țara s-a bazat în mare măsură pe activitățile clandestine ale SUA pentru a opri atacurile planificate. De exemplu, SUA a furnizat avertismente cu privire la un complot rus de asasinare a directorului general al Rheinmetall și cu privire la un complot al unui cetățean cecen de a ataca ambasada israeliană din Berlin. Potrivit unui raport publicat în ziarul german Bild, care citează un document confidențial al agenției, doar aproximativ 2% din avertismentele privind amenințările teroriste provin de la BND.
Această dependență puternică de SUA i-a determinat pe unii lideri germani să avertizeze că alianța cu Washingtonul trebuie păstrată în măsura posibilului, chiar dacă Berlinul se îndreaptă treptat spre o dependență tot mai mică de acesta.
Fără schimbul de informații din partea SUA, „suntem lipsiți de apărare”, a declarat ministrul de externe Johann Wadephul într-un interviu radio acordat săptămâna aceasta.
Oficialii germani au fost șocați când Washingtonul a suspendat temporar schimbul de informații cu Ucraina în martie anul trecut pentru a exercita presiuni asupra Kievului în timpul negocierilor de pace cu Rusia, o mișcare care a lăsat efectiv armata ucraineană în întuneric în mijlocul războiului. Acest episod a arătat că administrația Trump este dispusă să folosească dominația americană în colectarea de informații pentru a exercita presiuni asupra aliaților.
Câteva luni mai târziu, Merz a promis să crească semnificativ capacitățile BND.
SUA
Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt
Statele Unite sunt pregătite să reia testele nucleare de mică putere și să pună capăt moratoriului aflat în vigoare de mai multe decenii, într-un context marcat de deteriorarea arhitecturii globale de control al armamentelor și de acuzații privind activități similare ale Chinei și Rusiei, a declarat marți un oficial american de rang înalt, potrivit AFP, preluat de Agerpres.
Declarațiile vin la scurt timp după expirarea, la începutul lunii februarie, a tratatului New START, ultimul acord bilateral de dezarmare nucleară dintre Statele Unite și Rusia, evoluție care a readus în prim-plan temerile legate de o posibilă relansare a cursei înarmării nucleare. Washingtonul a cerut între timp lansarea unor negocieri multilaterale privind controlul armelor nucleare, care să includă și China.
Christopher Yeaw, responsabil în cadrul Departamentului de Stat pentru controlul armelor și neproliferare, a indicat că președintele Donald Trump ia în considerare în mod real reluarea testelor, sugerând că Statele Unite ar putea acționa pentru a răspunde acțiunilor atribuite Beijingului și Moscovei.
„Așa cum a spus președintele, Statele Unite vor relua testele în condiții de egalitate”, a declarat Yeaw la think tank-ul conservator Hudson Institute. El a precizat că o eventuală reluare a testelor nu ar însemna revenirea la testele atmosferice de mare amploare din anii 1950, ci ar trebui interpretată ca un răspuns la „standardele” stabilite, în opinia sa, de China și Rusia.
Oficialul american nu a oferit un calendar pentru un eventual test, subliniind că decizia finală îi aparține președintelui american. „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, a adăugat acesta.
Washingtonul acuză China că ar fi efectuat teste nucleare secrete, inclusiv în iunie 2020, și că ar pregăti explozii de putere mai mare. Beijingul respinge acuzațiile, calificându-le drept „minciuni” și susținând că Statele Unite caută pretexte pentru reluarea propriilor teste. De asemenea, Departamentul de Stat a acuzat Rusia, în 2024, de desfășurarea unor teste similare.
Christopher Yeaw a reiterat suspiciunile privind China, invocând date seismice colectate în Kazahstan, care ar indica producerea unui seism cu magnitudinea de 2,75 pe scara Richter, pe 22 iunie 2020. „Există foarte puține șanse ca aceasta să fi fost altceva decât o explozie”, a afirmat el, respingând ipoteza unui cutremur natural.
Un raport recent al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a arătat însă că nu există dovezi concludente ale unei explozii nucleare, iar imaginile din satelit nu au indicat activitate neobișnuită la poligonul de testare din Xinjiang.
Ultimul test nuclear efectuat de Statele Unite a avut loc în 1992. De atunci, Washingtonul a realizat doar teste de laborator „subcritice”, fără eliberare de energie nucleară. Deși arsenalul nuclear al Chinei rămâne semnificativ mai mic decât cel al Rusiei și al Statelor Unite, acesta se dezvoltă într-un ritm accelerat, mai notează AFP.
