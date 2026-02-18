Premierul canadian se oferă să „construiască o punte” între UE și regiunea Indo-Pacific pentru o alianță comercială anti-Trump

Premierul canadian Mark Carney a declarat că este dispus să „construiască o punte” între Uniunea Europeană și un bloc comercial în plină expansiune din regiunea Indo-Pacific, în vederea formării unui nou pact comercial anti-Trump, informează Politico Europe.

Carney a răspuns marți la întrebări legate de informațiile potrivit cărora Ottawa conduce discuții între UE și statele membre ale Acordului Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP).

„Putem contribui la construirea unei punți între cele două. Este o oportunitate de a crea un bloc comercial bazat pe reguli, care să reunească un miliard și jumătate de oameni cu economii complementare, oferind totodată o bază pentru o posibilă extindere ulterioară”, a declarat Carney în cadrul unei conferințe de presă la Montreal, unde a prezentat strategia industrială de apărare a Canadei.

Blocul comercial CPTPP include Canada, Regatul Unit, Japonia, Australia, Mexic, Noua Zeelandă, Vietnam, Singapore, Malaezia și alte state din regiunea Pacificului.

Planurile ar apropia aproape 40 de țări aflate pe continente diferite pentru a ajunge la un acord privind așa-numitele „reguli de origine”, care stabilesc naționalitatea economică a unui produs.

Carney a afirmat că Ottawa se află „într-o poziție unică” pentru a impulsiona negocierile cu cele 27 de state membre ale UE, întrucât este atât membră a CPTPP, cât și parte a acordului comercial CETA cu Bruxelles-ul.

„Nu suntem singurii care susțin această idee. Este una dintre primele discuții pe care le-am avut cu prim-miniștrii Australiei și Noii Zeelande – țări care împărtășesc aceeași viziune și care recunosc meritele dezvoltării acestui proiect”, a declarat Carney, citând o „serie de discuții” pe această temă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu mai mulți lideri ai CPTPP.

Potrivit unui rezumat al convorbirii lor, Carney a discutat despre aceste planuri și cu premierul britanic Keir Starmer, luni.

„Legăturile mai strânse între UE și membrii CPTPP vor consolida lanțurile de aprovizionare, vor deschide noi oportunități pentru întreprinderile canadiene și vor consolida un sistem comercial bazat pe norme.Canada este mândră să se afle în centrul acestui impuls”, a scris luni ministrul canadian al comerțului internațional, Maninder Sidhu.

Canada a lansat marți un plan de investiții de miliarde de dolari pentru consolidarea armatei, mizând într-o mai mare măsură pe companiile naționale pentru a reduce dependența de Statele Unite.

Mark Carney s-a impus ca una dintre cele mai influente voci la nivel global în criticarea administrației Trump. La Forumul Economic Mondial de la Davos, el a îndemnat puterile mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive, cu tendințe hegemonice, avertizând că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.

De altfel, Canada a devenit prima țară din afara Europei căreia i s-a acordat statutul de membru în cadrul programului european de reînarmare SAFE, a scris luni pe rețelele de socializare premierul țării, Mark Carney, susținând că acest mecanism „schimbă regulile jocului”.