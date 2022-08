Premierul ceh subliniază că prețurile ridicate la energie trebuie rezolvate la nivelul Uniunii Europene

Preţurile ridicate la energie, care-i afectează pe europeni, trebuie rezolvate la nivelul UE, a afirmat luni premierul ceh Petr Fiala, a cărui ţară asigură semestrul acesta preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Vineri, Petr Fiala informase că Republica Cehă va convoca o reuniune de urgenţă a miniştrilor Energiei din UE, consacrată creşterii preţurilor energiei în urma invadării Ucrainei de către Rusia.

Decizia de convocare a acestei reuniuni intervine pe fondul încercărilor statelor membre ale UE de a-şi reduce dependenţa de Rusia în materie de aprovizionare cu petrol şi gaz.

Într-un mesaj pe Twitter, Fiala a precizat luni că a discutat din nou cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Înaintea Consiliului Energiei al UE, vrem să găsim împreună cu liderii UE un mod de a ajuta cetăţenii şi companiile”, a declarat premierul ceh.

High energy prices are a Europe-wide problem that we need to tackle at European level.

I spoke this morning again with EC President @vonderleyen. Ahead of the EU Energy Council we want to find a way to help people and businesses that we can agree on with other European leaders.

— Petr Fiala (@P_Fiala) August 29, 2022