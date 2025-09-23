U.E.
Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat pentru TV2 că incidentul cu drone care a dus luni seara la închiderea aeroportului din Copenhaga a fost „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”, relatează agenția de presă Ritzau, preluat de Agerpres.
„Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim și despre ceea ce noi, ca societate, trebuie să fim pregătiți să facem față”, a spus ea, adăugând că autoritățile „nu exclud nicio posibilitate în ceea ce privește identitatea celor care se află în spatele acestui incident”.
Întrebată de postul DR dacă incidentul ar putea fi legat de Rusia, premierul danez a avut o poziție precaută:
„Nu pot exclude că este Rusia. Am văzut drone deasupra Poloniei care nu ar fi trebuit să fie acolo. Am văzut activitate în România. Am văzut încălcări ale spațiului aerian al Estoniei. Am văzut atacuri cibernetice asupra aeroporturilor europene în weekend. Acum au fost drone în Danemarca și se pare că au fost drone și la Oslo și în Norvegia. Prin urmare, pot spune doar că, din punctul meu de vedere, acesta este un atac serios asupra infrastructurii critice daneze”, a precizat Frederiksen, potrivit The Guardian.
În declarații suplimentare transmise de DR, ea a adăugat că intenția ar fi putut fi „să perturbe și să creeze neliniște, îngrijorare; să vezi până unde poți merge și să testezi limitele.”
Aeroportul din Copenhaga, dar și cel din Oslo – cele mai aglomerate din regiunea nordică – au fost închise timp de câteva ore în noaptea de luni spre marți, zeci de mii de pasageri fiind afectați de devierea zborurilor.
Poliția din Copenhaga și Serviciul danez de Securitate și Informații (PET) au transmis că este vorba despre „o situație foarte gravă”, care constituie o încălcare majoră a legii și afectează infrastructura critică a țării. Potrivit TV2, și Armata Daneză ar fi implicată în investigație.
„Având în vedere contextul internațional, Danemarca se confruntă cu un nivel ridicat de amenințare”, a declarat Flemming Drejer, directorul operațional al PET, subliniind că toate pistele de anchetă sunt analizate. Anne Tønnes, șefa poliției din Copenhaga, a vorbit de asemenea despre un „atac” și despre gravitatea acestuia.
Autoritățile daneze și norvegiene sunt în contact pentru a determina dacă există o legătură între cele două incidente.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat, într-o întâlnire cu directorul FMI Kristalina Georgieva, că Rusia s-ar putea afla în spatele atacului. Totuși, poliția daneză a declarat marți că dronele păreau să fi fost operate de „un pilot experimentat” care dorea să își demonstreze abilitățile, fără ca până acum să fie identificați suspecți.
Germania își reorientează înarmarea către industria europeană, doar 8% din achiziții vizând armament american
Planul de achiziții militare al Germaniei pentru perioada septembrie 2025 – decembrie 2026, obținut de Politico, arată că Berlinul va direcționa cea mai mare parte a contractelor către industria europeană, doar 8% fiind destinate companiilor americane.
Documentul, pregătit pentru comisia de buget a Bundestagului, prevede contracte și 154 de achiziții majore în valoare de aproape 83 de miliarde de euro. Conform legislației germane, orice contract de peste 25 de milioane de euro trebuie aprobat de Parlament.
Printre puținele proiecte americane figurează torpilele Boeing P-8A, în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, și sistemele Patriot produse de Raytheon, evaluate la circa 5,1 miliarde de euro, alături de alte achiziții mai mici, cum ar fi rachetele AMRAAM și ESSM sau pachetele de comunicații. În total, aceste achiziții însumează aproximativ 6,8 miliarde de euro.
În schimb, planul favorizează masiv industria europeană. Cel mai costisitor proiect este programul F-127, destinat marinei germane, evaluat la 26 de miliarde de euro, coordonat de TKMS și programat pentru iunie 2026. De asemenea, pentru pachetul Eurofighter Tranche 5, construit de Airbus, BAE Systems și Leonardo, sunt alocate 4 miliarde de euro pentru avioane noi și 1,9 miliarde de euro pentru modernizări radar începând cu octombrie 2025.
Armata terestră va primi 3,4 miliarde de euro pentru vehicule blindate Boxer, produse de Rheinmetall și KNDS, precum și 3,8 miliarde de euro pentru un nou distrugător de tancuri pe roți. Modernizarea rachetei de croazieră Taurus este bugetată la 2,3 miliarde de euro, în timp ce apărarea aeriană va beneficia de investiții de peste 1,5 miliarde de euro, incluzând noi unități IRIS-T, rachete navale și sisteme de apărare cu rază scurtă.
Proiectele vizează și dezvoltarea dronelor europene, cum este programul Eurodrone, fiind alocate 196 de milioane de euro pentru sistemul „detect and avoid” („detectează și evită”, n.r.).
Lista include și contracte mai mici, dar esențiale: modernizarea fregatelor F-123, evaluată la 1,7 miliarde de euro, achiziția de nave auxiliare, camioane, drone, muniție și echipamente de comunicații.
Decizia Berlinului marchează o schimbare de direcție. În perioada 2020–2024, Germania a semnat contracte de peste 17 miliarde de dolari pentru armament american, fiind unul dintre cei mai mari clienți ai Washingtonului. Acum însă, în ciuda presiunilor președintelui Donald Trump ca europenii să continue să cumpere „cantități masive” de armament din SUA, guvernul german își concentrează reînarmarea pe consolidarea industriei de apărare europene.
INTERNAȚIONAL
UE și Indonezia au încheiat un acord de liber schimb. Exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 milioane de euro
Uniunea Europeană și Indonezia au încheiat marți un Acord de Parteneriat Economic Cuprinzător (CEPA), prin care exportatorii europeni vor economisi anual aproximativ 600 de milioane de euro. Acordul semnat în Bali de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, și ministrul indonezian al economiei, Airalngga Hartarto, va facilita comerțul între UE și cea mai mare economie din sud-estul Asiei. Intrarea în vigoare ar putea avea loc în 2027, după ratificarea de către parlamentele tuturor celor 27 de state membre ale UE.
Aceste acord cuprinzător, orientat spre viitor și reciproc avantajos reprezintă un moment-cheie în realizarea strategiei Uniunii Europene de diversificare și parteneriate, consolidând legăturile comerciale și investiționale cu o economie majoră și creând noi oportunități de export și lanțuri de aprovizionare mai sigure pentru energie și materii prime, informează Comisia Europeană, într-un comunicat.
„Ne-am angajat să intensificăm eforturile de diversificare și parteneriate, pentru a sprijini în continuare locurile de muncă din UE și pentru a stimula creșterea economică. Acordul nostru cu Indonezia creează noi oportunități pentru întreprinderi și fermieri într-o economie importantă și aflată în expansiune. De asemenea, acesta ne oferă un flux stabil și previzibil de materii prime critice, esențiale pentru industria europeană de tehnologie curată și pentru industria siderurgică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
CEPA va aduce beneficii semnificative fermierilor europeni, prin reducerea tarifelor la produsele agroalimentare și protejarea produselor tradiționale ale UE, precum și a unor sectoare industriale-cheie, cum ar fi sectorul auto, al produselor chimice și al utilajelor.
În total, exportatorii europeni vor economisi aproximativ 600 de milioane de euro pe an din taxele vamale plătite pentru mărfurile care intră pe piața indoneziană, iar produsele europene vor fi mai accesibile și mai disponibile pentru consumatorii din Indonezia.
„Concluzia de succes a negocierilor comerciale și de investiții deschide astăzi un nou capitol promițător. Cu peste 98% dintre taxe eliminate, creșterea în sectoarele-cheie este pregătită să accelereze. Doar exporturile UE către Indonezia ar putea crește cu aproape 30%”, a scris Maros Sefcovic, pe X.
🇪🇺🤝🇮🇩 Today’s successful conclusion of trade and investment negotiations opens an exciting new chapter.
With over 98% of tariffs to be eliminated, growth across key sectors is set to accelerate. EU exports to Indonesia alone could rise by nearly 30%.
👉 https://t.co/Ne6R6Jjlhv pic.twitter.com/8HjFH0F1xa
— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 23, 2025
CEPA reprezintă, de asemenea, un moment de referință pentru Uniunea Europeană și Indonezia în promovarea creșterii durabile și a tranziției verzi. În plus, el constituie o dovadă a angajamentului celor două părți față de deschidere și față de un sistem bazat pe reguli, creând o zonă de liber schimb de peste 700 de milioane de consumatori, fundamentată pe transparență și predictibilitate.
SUA
Noile taxe vamale impuse de SUA la oțel și aluminiu cresc costurile și incertitudinile pentru industria europeană
Noile taxe vamale introduse de Statele Unite pentru oțel și aluminiu, menite să determine originea exactă a acestor materiale în produsele importate, pun presiune suplimentară asupra industriei europene, generând costuri și incertitudini, potrivit reprezentanților sectorului, citați de Euronews.
„Stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului conform regulii topește și toarnă este extrem de complexă și necesită deseori cooperare în rândul furnizorilor, mulți dintre ei neavând aceste informații ei înșiși. Situația este complicată suplimentar când o singură componentă intră simultan sub incidența categoriilor de taxe vamale, cum ar fi cupru, oțel și aluminiu”, a explicat un purtător de cuvânt al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).
Administrația Trump a introdus în iunie o taxă de 50% pentru oțelul și aluminiul provenite din Uniunea Europeană, iar în august a extins măsura la încă 407 categorii de produse, inclusiv stingătoare, echipamente, turbine eoliene și materiale de construcții care conțin metale.
„În timp ce majoritatea produselor rămân în afara domeniului de aplicare, multe materiale generice, esențiale pentru producerea mașinilor, sunt acum afectate”, au adăugat reprezentanții ACEA, care avertizează că unele companii auto resimt deja un impact financiar „substanțial”.
Conform acordului comercial UE-SUA convenit în august, Washington-ul urma să reducă taxele vamale pentru mașinile europene de la 27% la 15%, însă această măsură nu a fost pusă încă în aplicare.
„Aceste taxe vamale duc la presiuni suplimentare asupra sectorului mașini-unelte, sporesc costurile și incertitudinile pentru exportatorii europeni, afectați de povara administrativă legată de stabilirea originii exacte a oțelului și aluminiului”, a transmis și CECIMO, Asociația europeană pentru tehnologiile de producție.
