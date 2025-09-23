Premierul Danemarcei: Incidentul cu drone de la aeroportul din Copenhaga, „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat pentru TV2 că incidentul cu drone care a dus luni seara la închiderea aeroportului din Copenhaga a fost „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”, relatează agenția de presă Ritzau, preluat de Agerpres.

„Acest lucru spune ceva despre vremurile în care trăim și despre ceea ce noi, ca societate, trebuie să fim pregătiți să facem față”, a spus ea, adăugând că autoritățile „nu exclud nicio posibilitate în ceea ce privește identitatea celor care se află în spatele acestui incident”.

Întrebată de postul DR dacă incidentul ar putea fi legat de Rusia, premierul danez a avut o poziție precaută:

„Nu pot exclude că este Rusia. Am văzut drone deasupra Poloniei care nu ar fi trebuit să fie acolo. Am văzut activitate în România. Am văzut încălcări ale spațiului aerian al Estoniei. Am văzut atacuri cibernetice asupra aeroporturilor europene în weekend. Acum au fost drone în Danemarca și se pare că au fost drone și la Oslo și în Norvegia. Prin urmare, pot spune doar că, din punctul meu de vedere, acesta este un atac serios asupra infrastructurii critice daneze”, a precizat Frederiksen, potrivit The Guardian.

În declarații suplimentare transmise de DR, ea a adăugat că intenția ar fi putut fi „să perturbe și să creeze neliniște, îngrijorare; să vezi până unde poți merge și să testezi limitele.”

Aeroportul din Copenhaga, dar și cel din Oslo – cele mai aglomerate din regiunea nordică – au fost închise timp de câteva ore în noaptea de luni spre marți, zeci de mii de pasageri fiind afectați de devierea zborurilor.

Poliția din Copenhaga și Serviciul danez de Securitate și Informații (PET) au transmis că este vorba despre „o situație foarte gravă”, care constituie o încălcare majoră a legii și afectează infrastructura critică a țării. Potrivit TV2, și Armata Daneză ar fi implicată în investigație.

„Având în vedere contextul internațional, Danemarca se confruntă cu un nivel ridicat de amenințare”, a declarat Flemming Drejer, directorul operațional al PET, subliniind că toate pistele de anchetă sunt analizate. Anne Tønnes, șefa poliției din Copenhaga, a vorbit de asemenea despre un „atac” și despre gravitatea acestuia.

Autoritățile daneze și norvegiene sunt în contact pentru a determina dacă există o legătură între cele două incidente.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat, într-o întâlnire cu directorul FMI Kristalina Georgieva, că Rusia s-ar putea afla în spatele atacului. Totuși, poliția daneză a declarat marți că dronele păreau să fi fost operate de „un pilot experimentat” care dorea să își demonstreze abilitățile, fără ca până acum să fie identificați suspecți.