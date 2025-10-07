Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda

Președintele american Donald Trump „poate că a uitat de Groenlanda pentru moment, dar va reveni”, a avertizat marți premierul danez, Mette Frederiksen, relatează Politico.

Președintele SUA manifestase anterior un interes crescut pentru insula arctică, teritoriu autunom al Danemarcei, bogat în resurse naturale, inclusiv metale rare neexploatate. Deși în ultimele luni Trump a evitat subiectul, prim-ministrul Frederiksen consideră că această tăcere este doar temporară.

„În acest moment, pare ceva îndepărtat. Poate că avem senzația că putem răsufla ușurați”, a declarat Frederiksen la deschiderea parlamentului danez. „Dar: Eu cred că nu putem”.

Aceasta a explicat că locuitorii Groenlandei, aproximativ 60.000 de persoane, trăiesc încă sub presiunea psihologică a ideii că ar putea deveni obiectul unei „preluări” americane.

„Imaginați-vă cum este să trăiești într-una dintre micile așezări de-a lungul coastei… când cea mai puternică superputere a lumii a vorbit despre tine ca despre ceva ce poate fi cumpărat, ca despre ceva ce poate fi deținut, ca despre ceva ce trebuie avut”, a spus ea.

Premierul a subliniat că Danemarca rămâne fermă în sprijinul său față de autonomia Groenlandei: „Indiferent ce se va întâmpla, noi sprijinim Groenlanda în determinarea propriului său viitor. Și nu ne vom lăsa amenințați sau intimidați să facem ceva ce este în mod clar greșit.”