INTERNAȚIONAL
Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda
Președintele american Donald Trump „poate că a uitat de Groenlanda pentru moment, dar va reveni”, a avertizat marți premierul danez, Mette Frederiksen, relatează Politico.
Președintele SUA manifestase anterior un interes crescut pentru insula arctică, teritoriu autunom al Danemarcei, bogat în resurse naturale, inclusiv metale rare neexploatate. Deși în ultimele luni Trump a evitat subiectul, prim-ministrul Frederiksen consideră că această tăcere este doar temporară.
„În acest moment, pare ceva îndepărtat. Poate că avem senzația că putem răsufla ușurați”, a declarat Frederiksen la deschiderea parlamentului danez. „Dar: Eu cred că nu putem”.
Aceasta a explicat că locuitorii Groenlandei, aproximativ 60.000 de persoane, trăiesc încă sub presiunea psihologică a ideii că ar putea deveni obiectul unei „preluări” americane.
„Imaginați-vă cum este să trăiești într-una dintre micile așezări de-a lungul coastei… când cea mai puternică superputere a lumii a vorbit despre tine ca despre ceva ce poate fi cumpărat, ca despre ceva ce poate fi deținut, ca despre ceva ce trebuie avut”, a spus ea.
Premierul a subliniat că Danemarca rămâne fermă în sprijinul său față de autonomia Groenlandei: „Indiferent ce se va întâmpla, noi sprijinim Groenlanda în determinarea propriului său viitor. Și nu ne vom lăsa amenințați sau intimidați să facem ceva ce este în mod clar greșit.”
INTERNAȚIONAL
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
Țările Uniunii Europene se îndreaptă spre limitarea libertății de mișcare a diplomaților ruși în interiorul UE, dar niciun acord oficial nu a fost convenit deocamdată, au declarat marți diplomați europeni pentru Reuters, relatează Agerpres.
Măsura, propusă de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), ar forța diplomații ruși staționați într-un stat membru să notifice alt stat membru în cazul în care doresc să călătorească acolo.
Țările membre ar avea astfel opțiunea de a le interzice diplomaților ruși intrarea pe teritoriile lor.
Diplomați europeni au afirmat că propunerea este susținută pe scară largă, dar la reuniunea de miercuri a COREPER (Comitetul Reprezentanților Permanenți ai țărilor membre UE) va fi mai clar dacă se ajunge la un acord în această privință.
Kremlinul a promis marți că Rusia va formula un răspuns adecvat la intenția UE de a limita libertatea de circulație a diplomaților ruși pe teritoriul Uniunii.
De la începerea invaziei ruse în Ucraina, Uniunea Europeană a impus Rusiei sancțiuni individuale și economice, precum și măsuri diplomatice și restricții în materie de vize. Au fost impuse sancțiuni și în legătură cu încălcări ale drepturilor omului și cu amenințări hibride.
Măsurile au fost concepute astfel încât să slăbească baza economică a Rusiei, lipsind această țară de tehnologii și piețe critice și reducând în mod semnificativ capacitatea sa de a purta războaie.
Luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din Rusia.
Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.
INTERNAȚIONAL
Zelenski a discutat cu premierul Lituaniei despre producția comună de arme și investițiile în industria de apărare a Ucrainei: Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut luni o întrevedere cu prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, în cadrul căreia au discutat despre continuarea asistenței în domeniul apărării, producția comună de armament și investițiile în industria de apărare a Ucrainei.
„De asemenea, am discutat separat despre sectorul energetic. Se apropie iarna, iar Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană și atacurile împotriva orașelor noastre – prin urmare, consolidarea apărării noastre aeriene rămâne o prioritate absolută”, a scris Zelenski, pe X.
I held a meeting with Prime Minister of Lithuania @IRuginiene – this is her first foreign visit, and it is very meaningful that it is to Ukraine. A true sign of support.
We discussed everything that is now critically important: continued defense assistance, joint weapons… pic.twitter.com/SyvCstItvV
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025
Totodată, cei doi lideri au discutat despre participarea Lituaniei la reconstrucția Ucrainei și despre sprijinul oferit în construirea de adăposturi în școli și grădinițe.
„Disponibilitatea Lituaniei de a contribui la inițiativa PURL și de a adera la instrumentul SAFE este importantă. Apreciem acest lucru și suntem recunoscători pentru sprijinul cuprinzător acordat Ucrainei de către Lituania: asistență militară, co-conducerea coaliției de deminare, participarea activă la coalițiile pentru drone, apărare aeriană, război electronic, artilerie și IT. Toate acestea întăresc considerabil apărarea poporului nostru”, a subliniat Volodimir Zelenski.
Săptămâna trecută, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda și-a exprimat scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic european și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești.
Gitanas Nauseda a sugerat că UE ar trebui să adopte o „abordare selectivă” pentru a proteja zonele și infrastructurile cele mai vulnerabile și a declarat că prima fază a acestui proiect ar putea, teoretic, să fie finalizată înaintea următorului cadru financiar multianual european.
Capitala lituaniană Vilnius este situată la doar 35 de kilometri de granița estică cu Belarus, care are o lungime de 680 de kilometri.
SUA
Relaxarea tarifelor vamale la importurile canadiene în SUA, puțin probabilă în contextul noii întâlniri a lui Carney cu Trump, la Casa Albă
Premierul Canadei, Mark Carney, urmează să aibă marți a doua întâlnire oficială în Biroul Oval cu președintele american Donald Trump, într-un moment tensionat în relațiile comerciale dintre cele două țări, pe fondul politicii tarifare agresive a administrației americane, informează BBC.
Întâlnirea are loc pe fondul eforturilor canadiene de a obține o relaxare a tarifelor impuse de Washington, în același timp în care Trump își reafirmă angajamentul de a „realinia comerțul global” și de a atrage investițiile canadiene în Statele Unite.
„Presupun că va întreba despre tarife”, a declarat Trump, luni, întrebat despre întâlnirea cu Carney. „Pentru că multe companii din Canada se mută în Statele Unite — știți, toată lumea se întoarce în SUA — și probabil că va întreba despre tarife. Pierd multe companii în Canada”, a adăugat el.
Potrivit presei canadiene, cei doi lideri au fost în contact constant de la prima lor întrevedere de la Casa Albă, în luna mai, pe fondul eforturilor Canadei de a găsi o ieșire din disputa tarifară.
De la preluarea mandatului, Carney a făcut o serie de concesii importante pentru a detensiona relațiile cu Washingtonul: a renunțat la taxa pe serviciile digitale, a eliminat o parte dintre tarifele de retorsiune impuse anterior Statelor Unite, a consolidat securitatea la frontieră și a accelerat cheltuielile pentru apărare pentru a atinge țintele NATO.
În ciuda acestor măsuri, președintele Trump a majorat în august tarifele generale la 35% pentru produsele canadiene, cu excepția celor conforme cu Acordul comercial Canada–SUA–Mexic (CUSMA). Canada este deja afectată de taxe suplimentare la oțel, aluminiu, automobile și cupru, iar tarifele pentru lemn urmează să intre în vigoare la finalul lunii.
Mai mult, Trump a anunțat luni noi planuri de impunere a unei taxe de 25% pentru importurile de camioane medii și grele, începând cu 1 noiembrie.
În pofida concesiilor făcute de Ottawa, nu există semnale că Washingtonul ar fi dispus să dea înapoi. „Vizita premierului Carney se va concentra pe prioritățile comune într-un nou cadru economic și de securitate între Canada și Statele Unite”, a transmis biroul premierului canadian într-un comunicat oficial.
Atât Canada, cât și SUA au lansat luna trecută consultări bilaterale privind CUSMA, acord pe care Carney îl consideră „un avantaj strategic” pentru economia canadiană. „Clauzele speciale din CUSMA oferă Canadei o poziție mai bună decât a multor alte state, inclusiv a celor care au încheiat acorduri comerciale cu administrația Trump”, a declarat premierul.
Totuși, președintele american a părut să minimalizeze importanța acordului la întâlnirea din mai, când a afirmat că „CUSMA este un acord de tranziție” și că nu este sigur „dacă mai este necesar”.
Întâlnirea de marți ar putea fi decisivă pentru viitorul relațiilor comerciale nord-americane, însă, pentru moment, Washingtonul nu dă semne că ar renunța la politica tarifară dură — o strategie menită, potrivit lui Trump, „să readucă locurile de muncă și afacerile în Statele Unite”.
