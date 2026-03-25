Premierul danez și-a prezentat demisia după alegerile în care social-democrații au obținut cel mai slab scor electoral din 1903 încoace

Premierul danez în exercițiu Mette Frederiksen și-a înaintat miercuri demisia în fața regelui, a doua zi după alegerile parlamentare în care formațiunea sa, Partidul Social-Democrat, a înregistrat un scor foarte slab, a anunțat Palatul Regal de la Copenhaga într-un comunicat, relatează și Agerpres.

După o noapte dificilă pentru Partidul Social Democrat, care, deși a rămas cea mai mare formațiune din parlamentul danez, a obținut cel mai slab rezultat electoral din 1903 încoace, prim-ministra s-a deplasat miercuri dimineață la Palatul Amalienborg pentru a-și prezenta demisia guvernului în fața regelui.

Regele va primi reprezentanții partidelor în vederea negocierilor cu privire la formarea unui viitor guvern de coaliție, care se anunță complicate.

Partidul de centru Moderații ar urma să joace un rol esențial în aceste negocieri.

Social-democrații danezi au înregistrat marți cel mai slab scor începând din 1903, obținând 38 din cele 179 de locuri în parlament, în scădere de la cele 50 câștigate în urmă cu patru ani.

„Acesta este paradoxul alegerilor, acela că marele pierzător, Mette Frederiksen prim-ministrul, ea este favorita pentru a deveni și viitorul prim-ministru”, a afirmat analistul politic Noa Redington.

Blocul de stânga, condus de Frederiksen, a obținut în total 84 de locuri, față de cele 77 luate de blocul de dreapta condus de Troels Lund Poulsen, liderul Partidului Liberal. Acest lucru face ca pentru una sau alta din tabere să devină decisiv sprijinul Moderaților – partidul ministrului de externe Lars Lokke Rasmussen -, care și-au asigurat 14 locuri în parlament.

Liderii partidelor parlamentare vor avea miercuri tradiționala dezbatere din a doua zi după alegeri, urmată de întrevederi individuale cu regele, pentru a sugera un candidat la postul de premier.