Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis câte o scrisoare de misiune fiecărui ministru propus: Avem o responsabilitate mare față de români

Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a transmis câte o scrisoare de misiune fiecărui ministru propus în viitorul Guvern.

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru”, a declarat Mureșan, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În scrisorile transmise celor 16 miniștri, premierul desemnat punctează principiile care vor sta la baza activității Guvernului: spiritul de echipă, integritatea, transparența și competența.

Fiecare document cuprinde obiectivele pe care miniștrii trebuie să le aibă în vedere, în funcție de portofoliul gestionat.

„Suntem conștienți de contextul dificil în care preluăm guvernarea. Pe plan intern, românii au făcut multe sacrificii, plătind taxe și impozite mai mari pentru a reduce deficitul bugetar mare. Nici situația de pe plan extern nu este ușoară. Războiul din Ucraina continuă, cu tot mai multe drone care intră în spațiul aerian al României. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la prețuri mai mari la petrol și carburanți. Toate aceste lucruri se simt în viața de zi cu zi: în prețul alimentelor, în facturi, la pompă și în costurile companiilor. Pentru a face față acestor provocări, România trebuie reformată”, recunoaște Siegfried Mureșan.

El mai subliniază că „schimbarea trebuie să înceapă cu Guvernul”.

„Românii au făcut deja destule sacrificii. Principala obligație a Guvernului este să gestioneze cumpătat banul public. Taxele și impozitele sunt rezultatul muncii oamenilor și nu avem voie să le risipim. Vă solicit să reducem toate cheltuielile nejustificate și să folosim banii acolo unde este nevoie pentru oameni. (…) Avem o responsabilitate mare față de români și sunt convins că, împreună, o vom onora”, mai spune Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

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„Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură. O Românie modernă, cu mai puțină birocație și cu servicii care să funcționeze pentru oameni. O Românie prosperă, în care oamenii să poată trăi mai bine, în care să nu se zbată de la o lună la alta doar pentru a își plăti cheltuielile. O Românie dreaptă, în care legea este lege și dacă știi că respecti legea, nu ai alte temeri, iar cel care nu respectă legea va fi tras la răspundere rapid, conform legilor învigoare. O Românie sigură, în care să protejăm cetățenii alături de partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană. Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de guvernul României în ultimul an”, a anunțat Siegfried Mureșan în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o după ce a depus programul de guvernare la Senat și Camera Deputaților.

Conducerea Parlamentului a decis sâmbătă că audierile miniștrilor propuși în comisiile permanente se vor desfășura luni, între orele 14:00 și 20:00, și marți, între orele 10:00 și 20:00, informează Agerpres.

Votul de învestire urmează să aibă loc miercuri, începând cu ora 13.00.