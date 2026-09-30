Premierul desemnat Siegfried Mureșan, înainte de votul Parlamentului: Nu poți cere schimbare și să aștepți să o facă alții. Vă propun un stat modern, pentru cetățeni puternici

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat în plenul Parlamentului României programul de guvernare care are drept obiectiv central construirea „unui stat modern pentru cetățeni puternici” bazat pe patru piloni o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură.

„Vă propun un stat modern pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și cum vrem să arate România de mâine. Vârsta medie a oamenilor care trăiesc astăzi în România este de 44 de ani. În 44 de ani de viață, oamenii de la noi din țară au cunoscut și comunismul și tranziția dificilă a anilor ’90, inflația, corupția și lipsurile, dar și intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană. Au cunoscut o Românie izolată, în care stăteam la cozi, în care nu puteam circula liber, nu puteam spune ce gândi, iar statul controla aproape fiecare aspect al vieții noastre. Am fost singuri. Am fost săraci. Am fost izolați”, a arătat Mureșan într-o comparație.

El a evidențiat impactul pozitiv pe care l-a avut aderarea României la UE și NATO.

„Știm și ce ne-a adus Europa în acești ani: libertatea de a trăi, de a munci și de a studia oriunde în Uniunea Europeană pentru tinerii noștri. Europa ne-a adus reguli, legi și valori care dau putere cetățeanului. De aceea, România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989, au luptat pentru libertate. În 2007, au ales Europa. În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție și statul de drept”, a mai spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan le-a reamintit parlamentarilor că au de făcut o alegere.

„Astăzi avem din nou de ales. Între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc și riscă să piardă ce a câștigat. Între reformă și protejarea privilegiilor. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Guvernul pe care vi-l prezint vă propune o Românie puternică. O Românie europeană, a regulilor, a valorilor. O Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare. Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an”, a mai spus Mureșan.

În interevenția sa, premierul desemnat a trasat principiile pe care își baza activitatea.

„Vom guverna pe bază de competență. Pe bază de adevăr. Pe bază de responsabilitate, nu promisiuni pe care știm că nu le putem plăti. Vă propun un guvern care le spune oamenilor adevărul, inclusiv atunci când este dificil. Un guvern care cheltuiește banul public cu aceeași grijă cu care fiecare român își cheltuiește propriii bani. Pentru că nu le putem cere românilor să facă mereu mai mult, în timp ce statul nu se schimbă. Românii au făcut sacrificii pentru stabilizarea țării în acest an. Acum efortul trebuie să vină de la noi. Acum efortul trebuie să vină de la stat”, a continuat prim-ministrul desemnat.

Făcând referire la primul pilon – o Românie modernă – Siegfried Mureșan a prezentat o serie de măsuri concrete pentru reformarea statului:

• reducerea numărului de parlamentari conform ultimului recensământ;

• limitarea la trei a numărului secretarilor de stat din fiecare minister;

• ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat pentru ca acestea să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit;

• reformarea ANAF și combaterea fraudelor mari;

• reducerea birocrației pentru antreprenori;

• introducerea unui singur ghișeu pentru cetățean, pentru serviciile publice de care are nevoie.

România prosperă, cel de-al doilea pilon din programul de guvernare, urmărește construirea unei țări cu locuri de muncă bune, servicii publice care funcționează și șansa de a reuși prin muncă, a mai spus Mureșan.

Acest pilon cuprinde mai multe măsuri în domenii precum taxare, familia, diaspora, fondurile europene și investiții, mediul de afaceri, infrastructură și comunități, agricultură, sănătate, energie și educație.

Referindu-se la cel de-al treilea pilon, România dreaptă, Siegfried Mureșan a pus accentul pe justiția independentă, instituții puternice, independente și responsabile.

”Lumea a devenit mai periculoasă. Iar datoria noastră este să le spunem oamenilor adevărul și să fim pregătiți. Dictaturile din jurul nostru colaborează. Se susțin politic, se finanțează reciproc și fac schimb de tehnologie. Învață una de la alta cum să controleze informația și cum să slăbească democrațiile. Ca reacție, noi, democrațiile, trebuie să colaborăm și mai strâns. Securitatea noastră depinde de puterea alianțelor noastre. De aceea, vreau o Românie puternică în Uniunea Europeană și în NATO. O Românie care își apără cetățenii, își respectă angajamentele și are un cuvânt de spus în deciziile care o privesc”, a evidențiat Mureșan, făcând referire la ultimul pilon – o Românie sigură.

Premierul desemnat a dat asigurări că se implica personal pentru un Parteneriat cu SUA „cât mai puternic”.

De asemenea, Mureșan a reiterat sprijinul pentru Ucraina și pentru aderarea Republicii Moldova la UE.

În egală măsură, el a prezentat mai multe priorități pentru consolidarea securității României precum alocarea a 5% din PIB pentru apărare, modernizarea bazelor militare unde sunt staționate trupe aliate, folosirea priceperii specialiștilor români pentru a dezvolta componenta de apărare aeriană.

„Nu poți cere schimbare și să aștepți să o facă alții. Eu îmi asum această responsabilitate. Și vă cer să ne-o asumăm împreună. Stimați colegi, lumea nu ne așteaptă. Alții vor merge înainte. Noi avem de ales: mergem înainte cu ei sau rămânem pe loc? Dacă mergem înainte, avem de muncit. Vom reforma statul. Vom atrage investiții. Vom folosi banii europeni. Vom construi. Vom crea locuri de muncă. Eu vreau ca România să meargă înainte. Vă cer astăzi un vot pentru o Românie modernă, prosperă, dreaptă, sigură”, a conchis Siegfried Mureșan.