Premierul desemnat Siegfried Mureșan începe elaborarea programului de guvernare cu PNL, USR și UDMR: Obiectivul este un guvern “serios, reformat, pro-european”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri că începe, împreună cu experții PNL, USR și UDMR, elaborarea programului de guvernare, afirmând că obiectivul este formarea unui guvern „serios, reformator, proeuropean”, care să continue reformele și proiectele începute în ultimul an.

„Mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept”, a declarat Siegfried Mureșan, în prima sa reacție după desemnarea pentru funcția de prim-ministru.

El a amintit că PNL, USR și UDMR au decis în urmă cu 84 de zile să îi propună candidatura pentru funcția de premier și a transmis că este pregătit să reia demersul pentru formarea unui guvern.

„Sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, proeuropean, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni”, a afirmat premierul desemnat.

Mureșan a subliniat că România are nevoie cât mai curând de un guvern „serios și credibil”, care să continue măsurile de reformă, proiectele și programele începute în ultimul an.

„Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an. Știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum”, a spus el.

Premierul desemnat a anunțat că, începând de vineri, va lucra împreună cu experții PNL, USR și UDMR la redactarea programului de guvernare. Primele priorități ar urma să fie prezentate la începutul săptămânii viitoare.

„Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a punctat Mureșan.

El a precizat că, după prezentarea priorităților programului, intenționează să discute cu parlamentarii pentru a construi sprijinul necesar pentru viitorul Executiv.

„Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a promis transparență pe parcursul negocierilor și al formării viitorului guvern.

„Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăți, le vom comunica”, a transmis Siegfried Mureșan.

Citiți și Cine este Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan: O carieră politică construită la Bruxelles, în roluri-cheie la nivel european

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că l-a desemnat pe Mureșan după consultările cu partidele parlamentare deoarece acesta a fost persoana care a dispune de cele mai multe voturi din partea partidelor ca urmare a susținerii comune din partea PNL, USR și UDMR. Șeful statului a invocat, de asemenea, experiența lui Mureșan în Parlamentul European și faptul că acesta a negociat de-a lungul timpului dosare importante.

Desemnarea vine după două tentative anterioare de formare a unui guvern care nu au dus la instalarea unui Executiv cu puteri depline.