Premierul elen, mesaj de la București: Grecia susține în mod dinamic cererea României de a intra în spațiul Schengen

Charles Michel a anunțat miercuri convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului European pentru joi, 24 februarie, unde liderii statelor membre ale Uniunii Europene vor discuta despre reacția coordonată la adresa acțiunilor Rusiei în Ucraina.

Summitul european va avea loc cu participarea în persoană a celor 27 de șefi de stat, la Bruxelles, și va începe la ora locală 20.00.

“Folosirea forței și a coerciției pentru a schimba frontierele nu-și are locul în secolul XXI. (…) Acțiunile agresive ale Federației Ruse încalcă dreptul internațional, precum și integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. De asemenea, acestea subminează ordinea de securitate europeană”, a transmis șeful Consiliului European într-o scrisoare către Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Klaus Iohannis și ceilalți lideri europeni.

După Consiliul European de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis se va deplasa la Varșovia, unde liderii statelor NATO de pe flancul estic vor discuta despre acțiunile revizioniste ale Rusiei.

