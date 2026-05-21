Premierul Estoniei i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru intervenția unui avion F-16 românesc, care a doborât o dronă intrată în spațiul aerian eston

Robert Lupițu
Președintele Nicușor Dan a avut joi o convorbire telefonică cu premierul Republicii Estonia, Kristen Michal, în cadrul căreia șeful Guvernului de la Tallinn a mulțumit României pentru intervenția unui avion F-16 românesc care a doborât o dronă intrată în spațiul aerian eston, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Potrivit informațiilor transmise, intervenția a fost realizată de un avion F-16 aparținând Detașamentului „Carpathian Vipers”, aflat în misiune de Poliție Aeriană în statele baltice.

România asigură pentru a patra oară, începând din 2007, serviciul de Poliție Aeriană în regiunea baltică, în cadrul măsurilor NATO de consolidare a securității Flancului Estic.

La misiunea din acest an participă șase aeronave F-16 și 101 militari români.

Autoritățile subliniază că România contribuie astfel direct la securitatea aliaților săi și la întărirea apărării colective pe Flancul Estic al NATO.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului "Reporter și Blogger European" la categoria Editorial și co-autor al volumelor "România transatlantică" și "100 de pași pentru o cetățenie europeană activă". Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

