Premierul Estoniei i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru intervenția unui avion F-16 românesc, care a doborât o dronă intrată în spațiul aerian eston

Președintele Nicușor Dan a avut joi o convorbire telefonică cu premierul Republicii Estonia, Kristen Michal, în cadrul căreia șeful Guvernului de la Tallinn a mulțumit României pentru intervenția unui avion F-16 românesc care a doborât o dronă intrată în spațiul aerian eston, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Potrivit informațiilor transmise, intervenția a fost realizată de un avion F-16 aparținând Detașamentului „Carpathian Vipers”, aflat în misiune de Poliție Aeriană în statele baltice.

Citiți și

Un avion F-16 românesc aflat în misiune NATO a doborât o dronă în Estonia, o premieră pentru această țară. Pilotul va fi decorat, anunță ministrul apărării Radu Miruță

Rutte apreciază contribuția României la apărarea flancului estic al NATO după ce o dronă ucraineană a fost doborâtă în spațiul aerian al Estoniei de un F-16 al Forțelor Aeriene Române

Oana Țoiu a avut o discuție cu ministrul de Externe din Estonia despre reziliența NATO. Margus Tsahkna „a mulțumit României pentru contribuția la apărarea” țării sale

România asigură pentru a patra oară, începând din 2007, serviciul de Poliție Aeriană în regiunea baltică, în cadrul măsurilor NATO de consolidare a securității Flancului Estic.

La misiunea din acest an participă șase aeronave F-16 și 101 militari români.

Autoritățile subliniază că România contribuie astfel direct la securitatea aliaților săi și la întărirea apărării colective pe Flancul Estic al NATO.