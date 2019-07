Premierul Finlandei, Antti Rinne: Finlanda își va asuma un rol de conducere în timpul mandatului său la Președinția Consiliului UE

Eurodeputatul Rareș Bogdan, liderul delegației române din grupul PPE, a solicitat miercuri, în plenul Parlamentului European, implicarea președinției finlandeze a Consiliului UE și a președintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru acceptarea României în interiorul spațiului Schengen.

”Noi, românii, am dovedit pe 26 mai că suntem hotărâți să apărăm valorile statului de drept, dar așteptăm o dovadă clară a Parlamentului că nu am fost mințiți. Am făcut investiții costisitoare, am securizat frontiera de est a Europei, suntem santinela civilizației europene și ni s-a promis clar aderarea la spațiul Schengen, dar am fost amăgiți. România îndeplinește din 2011 condițiile de aderare și cere ferm ceea ce i se cuvine. Euro-sistemul nu își permite creșterea sentimentelor eurosceptice în România. Țineți cont de asta. Populiștii români care mimează valorile statului de drept se folosesc de respingerea aderării la Schengen pentru a ataca Uniunea Europeană. Una spun aici, alta spun la București”, a afirmat Bogdan, în timpul unei dezbateri cu prim-ministrul Antti Rinne pe marginea președinției finlandeze a Consiliului UE, cea care a succedat de la 1 iulie președinția română.

”Din fericire, intervențiile președintelui României și protestele societății civile au blocat atacurile împotriva justiției. Cer președinției finlandeze, dar și doamnei Ursula von der Leyen, să se implice în rezolvarea acestei probleme. Nu perpetuați nedreptatea făcută poporului român. Românii au avut a treia prezență la vot la euro-alegeri. România merită să fie în Schengen. Este în interesul securității tuturor”, a completat Rareș Bogdan.

Afirmațiile sale apar în contextul în care președinția finlandeză a Consiliului UE și-a făcut un obiectiv din respectarea statului de drept în UE, dar și în condițiile în care președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a răspuns la îngrijorările formulate de mai mulți eurodeputați privind inexistența unui echilibru geografic și geopolitic între cei numiți să conducă instituțiile UE, dar și a așteptărilor țărilor din Europa Centrală și de Est de a deveni parte a spațiului Schengen și a zonei euro.

Răspunzând unei remarci din partea lui Siegfried Mureșan, vicepreședintele grupului PPE, privind aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen în condițiile în care cele două țări respectă criteriile tehnice încă din 2011, Ursula von der Leyen a precizat: ”Cu foarte mare respect mă gândesc la efortul făcut de Europa Centrală și de Est pentru a adera la Uniunea Europeană, pentru a adera la spațiul Schengen, la zona euro. Și cred că atunci când respectă criteriile, acest lucru trebuie răsplătit”.

Ulterior, vicepreședintele Comisiei Europene Maros Sefcovic a salutat, în plenul Parlamentului European, rezultatele președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în cadrul unei dezbateri cu premierul Viorica Dăncilă, reafirmând totodată sprijinul executivului european pentru aderarea României la spațiul Schengen.