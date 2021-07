Premierul Florin Cîțu: Comisia Europeană estimează că România va avea cea mai mare creștere economică din UE în 2021

Premierul Florin Cîțu a salutat miercuri prognoza economică de vară publicată de Comisia Europeană și care indică faptul că România va avea cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în anul 2021.

“Am promis, am făcut! Comisia Europeană estimează o creștere economică de 7.4% în 2021 pentru România. CEA MAI MARE creștere economică din UE! Sectorul privat a răspuns pozitiv la măsurile implementate până acum și are încredere că ne vom ține de TOATE reformele anunțate“, a scris premierul, pe pagina sa de Facebook.

Economia României va creşte cu 7,4% în 2021 şi cu 4,9% în 2022, după ce în mai se estima un avans de 5,1% anul acesta şi de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeană.

Economia României ar urma să crească cu 7,4% în 2021 şi cu 4,9% în 2022, un nivel mai ridicat decât se estima în primăvară, datorită performanţei mai solide decât se previziona a PIB-ului în primul trimestru din 2021, a semnalat Comisia Europeană.

Comisia Europeană informează că economia României a avut o evoluție „remarcabilă” în primul trimestru din 2021. PIB-ul real a crescut cu 2,8% de la un trimestru la altul, susținut în principal de consumul privat și de investiții, potrivit fișei informative publicate pe site-ul Executivului European.

Prognoza de vară a Comisiei Europene confirmă faptul că România se află pe drumul cel bun, dar materializarea estimărilor de creştere depinde de menţinerea echilibrului şi prudenţei în privinţa cheltuielilor publice şi de valorificarea fondurilor europene, a afirmat și ministrul finanţelor, Alexandru Nazare.

Ministrul a mai subliniat că ajustarea fiscal bugetară asumată de România presupune în continuare eforturi susținute de consolidare fiscală.

“Reiterez pe această cale solicitările adresate ordonatorilor în cadrul ședințelor de Guvern să folosească cu maximă eficiență fondurile europene si să identifice oportunități de a face economii. Ajustarea pozitivă a estimărilor de creștere economică nu justifică solicitările de cheltuieli suplimentare”, a conchis acesta în mesajul său.