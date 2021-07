Premierul Florin Cîțu, după inundațiile din Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania: Suntem solidari cu prietenii şi partenerii noştri

Premierul Florin Cîţu a transmis, vineri, mesaje de condoleanţe familiilor victimelor inundaţiilor din Belgia, Olanda, Luxemburg şi Germania, exprimându-şi solidaritatea cu cetăţenii afectaţi de aceste fenomene.

“Profund întristat de pierderea de vieţi provocată de inundaţii în Belgia, Olanda şi Luxemburg. Gândurile mele sunt cu toţi cei afectaţi. Condoleanţe familiilor victimelor. Suntem solidari cu prietenii şi partenerii noştri în aceste momente grele”, a scris Florin Cîţu pe Twitter.

Deeply saddened by t/ loss of lives caused by t/floods in #Belgium , #Netherlands & #Luxembourg . My thoughts are w/all those affected. Condolences 2 t/victims`families.We stand in solidarity w/our friends&partners through these hard times @alexanderdecroo @MinPres @Xavier_Bettel

De asemenea, premierul a arătat că România este alături de cetăţenii din Germania şi de guvernul acestei ţări în momentele dificile prin care trece.

“Condoleanţe din toată inima pentru familiile celor care şi-au pierdut viaţa în inundaţiile catastrofale din Germania. România se solidarizează cu oamenii şi Guvernul Republicii Federală a Germaniei. Le dorim comunităţilor afectate să aibă tărie pentru a depăşi acest moment dificil”, a adăugat Cîţu.

Heartfelt condolences for t/families of those who lost their lives in t/catastrophic #flooding in #Germany🇩🇪. Romania🇷🇴 stands in solidarity with t/people&Government of t/Federal Rep. of Germany. We wish all t/strength to t/affected communities to overcome this difficult moment.

— florin citu (@florincitu) July 16, 2021