Premierul Florin Cîțu este convins că PNRR va fi unul bun: Este momentul să accelerăm lucrurile

Premierul Florin Cîțu și-a arătat convingerea că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi unul bun, informând că a avut o discuție cu miniștrii pentru accelerarea acestuia, potrivit Agerpres.

”Am avut o discuţie cu miniştrii referitoare la PNRR. Este momentul să accelerăm lucrurile. Avem câteva detalii de pus la punct. Sunt sigur că vom avea un PNRR care să reprezinte interesele României de dezvoltare în perioada următoare. Sunt mai multe discuţii, dar sunt sigur că vom avea un PNRR bun, un PNRR prin care vom atrage sumele alocate României”, a afirmat Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

Acesta a explicat că, în cazul în care unul dintre proiectele cuprinse în PNRR nu respectă condiţiile pe care le cere Comisia Europeană, acesta va fi finanţat din alte surse.

”Eu am o abordare diferită în ceea ce priveşte PNRR. Nu mă uit doar la un anumit sector. Pe mine mă interesează ca acest PNRR să reprezinte interesele României. E adevărat că sunt diferite sectoare, dar România are nevoie în anumite zone de mai multe investiţii şi în alte zone de mai puţine investiţii. Folosim acest PNRR, dar în contextul celorlalte surse de finanţare; ne finanţăm şi de la buget, finanţăm şi din fonduri europene şi finanţăm şi din PNRR. Toate proiectele pe care le considerăm importante în programul de guvernare vor avea aceste trei surse de finanţare. Deci dacă unul dintre proiecte am încercat să le punem aici şi nu respectă condiţiile pe care le cere Comisia Europeană astăzi, de exemplu, ele vor fi finanţate din alte surse. Trebuie să ne uităm la PNRR ca o bucăţică din acest puzzle al finanţării pe care noi îl facem sau al proiectelor pe care noi le facem în următorii ani de zile”, a completat premierul.

Și președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că ”până la sfârşitul lui mai vom avea un plan bine pus la punct, agreat cu Comisia Europeană, care atunci poate să fie depus”.

Marți, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a avut o întrevedere virtuală cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, în cadrul căreia au discutat, alături de experți din cadrul MIPE și de ambasadorul României la UE, Luminița Odobescu, despre PNRR.

“O reuniune bună și constructivă cu Cristian Ghinea privind Planul de redresare și reziliență al României. S-au făcut progrese, dar mai avem de lucru“, a scris Vestager, pe Twitter.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat luni că România va depune Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pe 31 mai.

”În discuţia cu preşedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru şi cei doi vicepremieri am convenit ca mâine, în întâlnirea pe care o să o am cu vicepreşedintele Verstager al Comisiei Europene, să mergem pe calendarul de depunere pentru 31 mai pentru PNRR”, a declarat Ghinea, la Parlament, după o ședință cu președintele Klaus Iohannis, la care au participat și premierul Florin Cîțu și liderii partidelor de coaliție, Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen Hunor.

Săptămâna trecută, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a dat asigurări că România este în grafic în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență și a explicat că țara noastră se află în ”plin proces de consultări” cu Executivul european.

Asigurări privind respectarea calendarului au venit și din partea premierului Florin Cîțu, care a oferit garanții că PNRR nu a fost refuzat de Comisia Europeană, ci instituția europeana a cerut României să remodeleze unele proiecte în vederea încadrării acestora în exigențele solicitate.

Până în prezent, trei state membre UE, și anume Portuglia, Germania și Grecia au transmis Comisiei Europene planurile lor naționale de redresare și reziliență, în vreme ce alte state precum Italia și Spania, se află într-0 etapă avansată de elaborare a acestora.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care România va putea beneficia de aproape 30 de miliarde de euro din cele 672,5 miliarde de euro ale Mecanismului de redresare și reziliență, este grupat pe 30 de componente care acoperă toți cei 6 piloni ai acestui mecanism, așa cum a fost el adoptat de instituțiile europene: 1. Tranziţie verde; 2. Transformare digitală; 3. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice; 4. Coeziune socială şi teritorială; 5. Sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională, în scopul, printre altele, al creşterii nivelului de pregătire pentru situaţii de criză şi a capacităţii de reacţie la criză; 6. Politici pentru generaţia următoare, copii şi tineret, cum ar fi educaţia şi competenţele.