Premierul Florin Cîțu, mesaj către români de Anul Nou: Vă promit că vom face totul ca economia să se relanseze în 2021

Prim-ministrul Florin Cîţu le promite românilor, în prag de An Nou, că el şi echipa sa vor “face totul” ca economia să se relanseze în 2021.

“Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi”, a spus spune premierul, într-un mesaj postat joi pe pagina sa de Facebook.

La trecerea dintre ani, el le mulţumeşte românilor pentru că “împreună” au fost o echipă în 2020.

“Un an greu pentru România. Tot ce am făcut la Ministerul de Finanţe s-a bazat pe două lucruri: profesionalism şi transparenţă. V-am promis că nu voi permite prăbuşirea economiei şi aşa am făcut. Am promis că nu las pe nimeni în urmă şi aşa a fost. Acum, din noua mea poziţie de prim-ministru, vă promit că eu şi echipa mea vom face totul ca economia să se relanseze în 2021. Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi. La mulţi ani tuturor. Aveţi încredere în guvernul vostru, Guvernul României”, este mesajul de An Nou al premierului Florin Cîţu.

Și preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Anului Nou în care subliniază că reîntoarcerea la normalitatea de dinainte de pandemia de COVID-19 este tot mai aproape, dar arată că acest lucru depinde de fiecare dintre noi.

“Dragi români, ne aflăm la finalul unui an extrem de dificil, în care viaţa noastră a fost schimbată radical de o pandemie fără precedent. Vă mulţumesc pentru responsabilitatea de care aţi dat dovadă şi pentru implicarea în efortul comun de a limita răspândirea acestui teribil virus şi de a-i proteja pe semenii noştri. Din păcate, prea mulţi oameni au pierdut lupta cu boala şi gândurile mele se îndreaptă acum şi către familiile îndoliate”, a afirmat Klaus Iohannis

Un mesaj special de apreciere şi recunoştinţă a fost transmis de șeful statului și medicilor şi personalului medical care au muncit până la epuizare şi continuă să o facă pentru a salva vieţi.

“Privim spre noul an cu multă speranţă şi încredere că vom trece cu bine peste această grea încercare. Reîntoarcerea la normalitatea care ne lipseşte tuturor este tot mai aproape, dar depinde de fiecare dintre noi să continuăm să fim responsabili pentru ca acest obiectiv al nostru să devină realitate cât mai curând. Vă doresc tuturor multă sănătate şi un An Nou fericit! La mulţi ani!”, a adăugat președintele.