Premierul Florin Cîțu, mesaj cu ocazia comemorării a 80 de ani de la Pogromul de la Iași: Nu trebuie să lăsăm niciodată ca istoria însângerată să se repete

Președintele Klaus Iohannis s-a arătat, marți, încrezător că România va primi din partea Comisiei Europene aprobarea privind Planul Național de Redresare și Reziliență după perioada verii, în condițiile în care un număr de 12 state membre au primit deja undă verde din partea executivului european.

Șeful statului a participat la o reuniune cu ambasadorii țărilor Uniunii Europene acreditați la București, o întâlnire organizată sub auspiciile președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene, care își încheie mandatul semestrial miercuri, 30 iunie.

“Am abordat multe teme importante pentru noi și pentru Uniunea Europeană. Am discutat despre felul în care am reușit să gestionăm pandemia, despre ultimele concluzii din Consiliul European care s-a desfășurat joia și vinerea trecută la Bruxelles. Am discutat despre politica globală și felul în care strategic vom aborda Federația Rusă sau relațiile cu China (…) Evident, am discutat despre redresarea economică după criză. Am discutat despre planurile naționale de redresare și reziliență unde și noi am depus o astfel de aplicație și așteptăm imediat după pauza de vară să primim un răspuns, cred eu, pozitiv și să implementăm acele proiecte“, a spus Iohannis, în cadrul unor declarații de presă.

Șeful statului a ținut să asigure că actuala criză economică nu va fi depășită prin politici de austeritate, ci prin investiții, făcând trimitere în acest sens la discuțiile pe care le-a purtat la Consiliul European de la Bruxelles în cadrul Summitului Euro în format extins, unde au participat toți șefii de state sau de guverne.

“Aș face o remarcă și interesantă și importantă pentru români. Am avut un euro-summit în format extins și mi s-a părut foarte interesantă și foarte aplicată discuția acolo, fiindcă acum avem posibilitatea să vedem cum s-a realizat și gestionat ieșirea din criza economică de acum zece ani și cum se gestionează ieșirea din criza economică de acum. Concluzia cea mai importantă vreau s-o transmit foarte clar: din această criză ieșirea nu se realizează prin austeritate, ci prin investiții. Acum zece ani s-a încercat ieșirea din criză prin austeritate. Rezultatul nu a fost unul bun. Cu toții – și experți, și bancheri și politicieni – am învățat lecția de acum zece ani și nu se vor aplica politici de austeritate. (…) Soluția este să investim, de aceea am aprobat banii pentru programul european Next GenerationEU, care în plan național se numește planul național de redresare și reziliență, care vine cu bani în economie, care vine cu investiții în economie. Această criză economică o vom depăși cheltuind bani, băgând bani în infrastructură și în economia reală. Cu siguranță, vom vedea în foarte scurt timp rezultatele care se vor vedea în lucrări de infrastructură, în proiecte, dar pentru omul de rând se va vedea în buzunar. Scopul nostru la nivel european este de a produce bunăstare“, a mai spus Klaus Iohannis.

Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE ( MRR) este instrumentul fiscal în valoare de 672,5 miliarde EUR (312,5 miliarde EUR sub formă de granturi și 360 miliarde EUR sub formă de împrumuturi), conceput pentru a sprijini statele membre în realizarea reformelor și a investițiilor în prioritățile comune ale UE. MRR este cel mai mare instrument financiar inclus în instrumentul de redresare de 750 de miliarde EUR NextGenerationEU.

Pentru a beneficia de sprijinul MRR, statele membre ar trebui să prezinte planuri naționale de redresare și de reziliență care să indice reformele și investițiile care ar urma să fie finanțate.

Până în prezent, Comisia Europeană a primit 24 de planuri naționale din 27, dintre care a aprobat 12, după cum urmează: Portugalia, Spania, Grecia, Danemarca, Luxemburg, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia și Franța.

Este de așteptat ca următoarele PNRR-uri aprobate să fie cele ale Sloveniei și Lituaniei, țări unde președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va efectua vizite joi și vineri.

În ceea ce privește România, țara noastră dispune de o alocare de 29,2 miliarde de euro, distribuiți astfel: 14,2 miliarde de euro granturi și 14,9 miliarde de euro împrumuturi. PNRR-ul ar putea fi aprobat de Comisia Europeană în luna septembrie, în urma unei etape de clarificări, după ce Executivul european a aprobat solicitarea țării noastre de a prelungi perioada de evaluare.