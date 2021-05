Premierul Florin Cîțu: PNRR nu are culoare politică. Proiectele trebuie să aibă o componentă de verde și digitalizare

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ”nu are culoare politică”, a transmis premierul Florin Cîțu la Radio Guerilla, citat de Digi24, completând că ”vor putea participa toatea UAT-urile, dar proiectele trebuie să aibă studiu de fezabilitate, să aibă o componentă verde și digitalizarea”.

”Nu-i adevărat că nu am fost transparent cu PNRR. Eu am făcut un lucru în premieră, pe care partidul domnului Ciolacu nu l-a făcut niciodată: i-am invitat la discuție, și le-am prezentat PNRR. I-am spus și domnului Ciolacu și asta trebuie să înțeleagă toți, inclusiv cei din PSD, PNRR este un program care nu are culoare politică. Vor putea participa toate UAT-urile, dar proiectele trebuie să aibă studiu de fezabilitate, să aibă o componentă de verde și digitalizarea”, a subliniat șeful Guvernului.

Florin Cîțu a mai spus că există trei surse de finanțare prin care proiectele României pot fi susținute, însă ”problema este unde le pui pe fiecare”.

”Avem PNRR – 29,2 miliarde și fondurile europene de 46 de miliarde. Eu nu le deconectez. Toate proiectele vor avea 3 surse de finantare – bugetul României, PNRR și fondurile europene. Când te uiți așa, avem resurse pentru toate aceste proiecte. Problema este unde le pui pe fiecare”, a completat premierul.

În același timp, prim-ministrul și-a arătat convingerea că primul spital finanțat din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență va fi gata până în 2023-2024.

”Poţi să construieşti o anumită aripă sau o componentă a unui spital prin PNRR şi celelalte prin fonduri europene. (…) Niciun spital de stat nu a fost construit în ultimii treizeci de ani. Ăsta este unul dintre obiective. (…) Primul spital va fi gata până în 2023-2024 cu finanţare PNRR. Vor fi mai multe, sunt mai multe care intră în acest PNRR. Asta e important”, a explicat Cîțu.

În vederea stabilirii detaliilor PNRR, premierul Florin Cîțu, alături de ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au efecutat în săptămâna care a început în 10 mai o vizită la Bruxelles.

Aceasta a debutat cu o cină de lucru între prim-ministrul Florin Cîțu și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aceasta din urmă afirmând că executivul european lucrează împreună cu România pentru a finaliza un plan solid de redresare și reziliență, cât mai curând posibil.

Ulterior, șeful Guvernului s-a întâlnit cu comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, prilej cu care au fost detaliate proiectele de infrastructură prevăzute în PNRR, și cu vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, și cu viceprreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin care România va putea beneficia de aproape 30 de miliarde de euro din cele 672,5 miliarde de euro ale Mecanismului de redresare și reziliență, este grupat pe 30 de componente care acoperă toți cei 6 piloni ai acestui mecanism, așa cum a fost el adoptat de instituțiile europene: 1. Tranziţie verde; 2. Transformare digitală; 3. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice; 4. Coeziune socială şi teritorială; 5. Sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională, în scopul, printre altele, al creşterii nivelului de pregătire pentru situaţii de criză şi a capacităţii de reacţie la criză; 6. Politici pentru generaţia următoare, copii şi tineret, cum ar fi educaţia şi competenţele.