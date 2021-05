Premierul Florin Cîțu: Raportul GRECO spune că România este ”pe drumul cel bun”. Legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate

Premierul Florin Cîțu a precizat miercuri că raportul GRECO arată că România este ”pe drumul cel bun”, iar actuala guvernare nu va mai ”abuza” Legile Justiției.

”Tot raportul spune un lucru foarte important: suntem pe drumul cel bun. Această coaliţie este pe drumul cel bun şi trebuie să continue reformele pe care le-am început. În primul rând, am oprit răul şi am inversat efectele negative ale reformelor iniţiate în perioada 2017 – 2019. Acesta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Am oprit ceea ce s-a întâmplat atunci. În acest moment, suntem în plin proces de reformă a Legilor Justiţiei, acestea se discută în coaliţie. Cred că mergem în direcţia cea bună, dar ceea ce pot să spun eu este că în această administraţie, în acest Guvern, Legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate şi nu vom mai vedea ceea ce s-a întâmplat în perioada 2017 – 2019”, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Într-un raport dat publicității miercuri, organismul anticorupție al Consiliului Europei a concluzionat că nivelul de respectare de către România a recomandărilor sale de prevenire a corupţiei cu privire la parlamentari, judecători şi procurori rămâne per ansamblu la un nivel nesatisfăcător, în ciuda unor progrese şi reforme planificate aflate încă într-un stadiu incipient.

GRECO a concluzionat că România a implementat în totalitate doar cinci din cele 18 recomandări ce rezultă dintr-o evaluare din 2015 şi dintr-o procedură de evaluare ad-hoc a Regulii 34 lansate în 2017 cu privire la aspecte legate de reforma judiciară.