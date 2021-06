Premierul Florin Cîțu: România, printre cele cinci țări în lume cu creştere economică în pandemie

În urma vizitei la Centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piața Libertății din Baia Mare, premierul Florin Cîțu a susținut o conferință de presă, iar cu acest prilej a precizat că România a depăşit cu succes, în 2020, cea mai mare criză din ultimul secol, iar în prezent poate face faţă oricărui eventual şoc.

„Am trecut printr-o criză economică globală anul trecut, cea mai mare criză din ultima sută de ani şi am ieşit cu fruntea sus. (…) România a avut cea mai mare creştere economică două trimestre la rând din Uniunea Europeană. Deci am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Vă daţi seama că acum suntem mai pregătiţi pentru orice alt şoc. (…) Nu îmi este teamă de niciun şoc negativ, oricare ar fi el”, a declarat Cîţu vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean Maramureş, relatează Agerpres.

De asemenea, Florin Cîțu a reamintit că România are creşterea cea mai mare din Uniunea Europeană, două trimestre la rând, iar un studiu pe care l-a făcut Deloitte, – cred că l-a prezentat ieri sau alaltăieri -, arată că România este printre cele cinci ţări în lume care au avut creştere economică în pandemie. Deci, măsura pe care am luat-o a fost bună şi a ajutat şi companiile. Nu am fi avut creştere economică dacă era o măsura proastă”, se arată în comunicatul Guvernului.