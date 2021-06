Premierul Florin Cîțu: Vrem ca relația economică din România și Germania să devină și mai puternică. Ne vom bate pentru investiţii pe piaţa internaţională

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, însoțit de șefii diplomațiilor din Lituania și Austria, a avut, la 26 iunie 2021, întrevederi cu înalți oficiali din Georgia, la Tbilisi, în cadrul turneului efectuat în coordonare și cu mandatul Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell, în Caucazul de Sud, în perioada 24-26 iunie 2021.

Georgia este ultima destinație aflată pe traseul deplasării, care a cuprins, de asemenea, Republica Azerbaidjan și Republica Armenia.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, vizita a cuprins convorbiri la nivel înalt cu prim-ministrul Irakli Garibashvili și ministrul de externe David Zalkaliani, precum și o deplasare la Linia Administrativă de Demarcație (ABL) cu regiunea Oseția de Sud, unde a avut loc o întâlnire cu membri ai misiunii UE de monitorizare EUMM Georgia, între care și monitori din România.

The visit is now over. It allowed the 🇦🇹 🇱🇹 🇷🇴 Foreign Ministers to receive a first-hand impression of the security situation. They praised @EUMMGeorgia for its role in enhancing security and stability on the ground, and expressed their appreciation for the field visit. pic.twitter.com/CYDsiVRtv5

— EUMM Georgia (@EUMMGeorgia) June 26, 2021