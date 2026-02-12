Premierul Greciei cere o integrare mai bună a pieței energiei din UE: Este clar că nu funcționează satisfăcător în prezent

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a solicitat o integrare mai bună a pieței energiei pentru a obține prețuri mai mici la energie în Europa, informează Politico Europe.

„Este clar că piața energiei din Uniunea Europeană nu funcționează satisfăcător în prezent”, a declarat el reporterilor în drum spre summitul informal al UE.

Premierul grec a afirmat că va prezenta propuneri concrete pentru reducerea birocrației europene și îmbunătățirea funcționării pieței unice și a competitivității, fără a preciza însă care vor fi acestea.

Într-un discurs susținut miercuri în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnalat problema prețurilor ridicate la energie și a punctat că „energiile cu emisii scăzute de carbon nu sunt doar produse interne și curate”, ci „oferă mai multă independență, mai multă securitate și reduc costurile”.

„În 2025, energia electrică produsă din gaz a costat în medie peste 100 de euro pe megawatt-oră. Prețul energiei electrice din solar? 34 de euro. Energia nucleară? Între 50 și 60 de euro pe megawatt-oră”, a explicat von der Leyen.

La mijlocul lunii ianuarie, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat nevoia electrificării economiei europene pentru a-și asigura securitatea și pentru a-și menține prosperitatea.

„Dacă vrem să fim prosperi, dacă vrem să ne asigurăm securitatea, trebuie să ne electrificăm economiile și, îmi pare rău să spun, suntem departe de asta. Acum zece ani, în Europa, ponderea electricității în energia totală era de 20% (…). Europa este în continuare la 20%, China la 32%”, a argumentat miercuri directorul IEA, Fatih Birol, la un seminar organizat la Stockholm, Suedia.

Comisia Europeană a prezentat în luna noiembrie a anului trecut pachetul privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, documente care vor permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea.

UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile

Acest lucru va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii. Aceasta va asigura o aprovizionare sigură și fiabilă pe măsură ce Europa se îndepărtează de importurile de energie din Rusia pentru a obține independența energetică.