Premierul Greciei cere o integrare mai bună a pieței energiei din UE: Este clar că nu funcționează satisfăcător în prezent
Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a solicitat o integrare mai bună a pieței energiei pentru a obține prețuri mai mici la energie în Europa, informează Politico Europe.
„Este clar că piața energiei din Uniunea Europeană nu funcționează satisfăcător în prezent”, a declarat el reporterilor în drum spre summitul informal al UE.
Premierul grec a afirmat că va prezenta propuneri concrete pentru reducerea birocrației europene și îmbunătățirea funcționării pieței unice și a competitivității, fără a preciza însă care vor fi acestea.
Într-un discurs susținut miercuri în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a semnalat problema prețurilor ridicate la energie și a punctat că „energiile cu emisii scăzute de carbon nu sunt doar produse interne și curate”, ci „oferă mai multă independență, mai multă securitate și reduc costurile”.
„În 2025, energia electrică produsă din gaz a costat în medie peste 100 de euro pe megawatt-oră. Prețul energiei electrice din solar? 34 de euro. Energia nucleară? Între 50 și 60 de euro pe megawatt-oră”, a explicat von der Leyen.
La mijlocul lunii ianuarie, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat nevoia electrificării economiei europene pentru a-și asigura securitatea și pentru a-și menține prosperitatea.
„Dacă vrem să fim prosperi, dacă vrem să ne asigurăm securitatea, trebuie să ne electrificăm economiile și, îmi pare rău să spun, suntem departe de asta. Acum zece ani, în Europa, ponderea electricității în energia totală era de 20% (…). Europa este în continuare la 20%, China la 32%”, a argumentat miercuri directorul IEA, Fatih Birol, la un seminar organizat la Stockholm, Suedia.
Comisia Europeană a prezentat în luna noiembrie a anului trecut pachetul privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, documente care vor permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea.
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile
Acest lucru va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii. Aceasta va asigura o aprovizionare sigură și fiabilă pe măsură ce Europa se îndepărtează de importurile de energie din Rusia pentru a obține independența energetică.
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei va fi asigurată de finanțare europeană, prin Fondul de Modernizare, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Proiectul face parte din planul PPC Renewables România de a extinde portofoliul de energie regenerabilă cu proiecte care pot contribui la reducerea deficitului de capacități de producție din România și la stabilitatea sistemului, prin profilul de producție predictibil asigurat de stocarea energiei electrice în baterii.
Situate în Regiunea Sud-Est, UAT Valea Nucarilor, județul Tulcea, parcurile eoliene Sălbatica 1 și Sălbatica 2 însumează un total de 70 de turbine moderne a câte 2 MW, împărțite egal între cele două parcuri. În urma punerii în funcțiune, sistemul BESS va contribui la dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în Sistemul Electroenergetic Național și creșterea flexibilității și eficienței energiei produse din surse regenerabile.
Pe lângă dezvoltarea sistemului de stocare, proiectul implică construirea elementelor de infrastructură necesare, amenajarea drumurilor de exploatare, acces și împrejmuire, implementarea sistemelor de iluminat de siguranță și monitorizare, precum și a zonei amenajate pentru operare, mentenanță și pază și organizare de șantier.
Proiectul beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Modernizare – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) conectate la o instalație existentă de producere a energiei din surse regenerabile. Investiția se ridică la o valoare totală de 68.225.209,57 lei. Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 28,24% din cheltuielile eligibile, respectiv 9.872.978,54 lei, iar valoarea asigurată de PPC Renewables România este de 58.352.231,03 lei.
Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe pagina dedicată: https://www.ppcenergy.ro/ppc-renewables/ppc-renewables-romania/fondul-pentru-modernizare/salbatica1-tulcea/
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de energie regenerabilă în Grecia, România, Italia și Bulgaria, cu capacități instalate în creștere de la 4,7 GW în prima jumătate a anului 2024 la 6,4 GW la sfârșitul lunii septembrie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a atinge o capacitate instalată din surse regenerabile de 12,7 GW până în 2028. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este un lider în domeniul energiei regenerabile, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,5 GW și continuă într-un ritm alert dezvoltarea portofoliului prin proiecte de mari dimensiuni, fiind cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România.
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, pariind pe șase noi reactoare nucleare și surse regenerabile de energie pentru a-și asigura viitorul energetic
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, cu obiectivul de a ajunge la 60 % consum de energie electrică până în 2030, cu șase noi reactoare nucleare și un mix din energii regenerabile, informează Euronews.
După luni de impas politic în Franța cu privire la buget, guvernul se pregătește să avanseze într-unul dintre cele mai sensibile domenii politice: energia.
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a confirmat că va semna, „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, decretul de publicare a mult așteptatului program energetic multianual (PPE) al Franței, care stabilește foaia de parcurs energetică a țării până în 2035.
Într-un interviu acordat publicației Ouest-France, Lecornu a declarat că decizia a fost motivată de „urgență”, menționând că planul a fost amânat cu aproape trei ani din cauza profundelor diviziuni politice privind echilibrul între energia nucleară și energia regenerabilă.
Un obiectiv central: electrificarea economiei
În centrul strategiei se află un obiectiv major: creșterea ponderii energiei electrice în consumul total de energie al Franței la 60% până în 2030, de la aproximativ 30% în prezent.
„Decarbonizarea țării necesită relansarea producției de energie electrică”, a afirmat Lecornu, subliniind amploarea schimbării.
Combustibilii fosili domină în continuare sectoare cheie precum transporturile și industria grea în Franța. De asemenea, cererea de energie electrică a crescut mai lent decât se preconiza, complicând eforturile de reducere a emisiilor.
Pentru a rezolva această problemă, guvernul intenționează să însoțească PPE cu un „plan major de electrificare a consumului de energie”, care vizează transporturile, clădirile și industria.
Lecornu a afirmat că vor fi necesare stimulente „pentru a accelera procesul”, astfel încât „60% din consumul nostru de energie în 2030 să fie electric”.
Energia nucleară și energiile regenerabile: un echilibru delicat
Lecornu a confirmat că șase noi reactoare nucleare EPR vor fi incluse în programul energetic, cu opt reactoare suplimentare enumerate ca opțiune, în conformitate cu angajamentele președintelui Emmanuel Macron din 2022.
Energia nucleară va rămâne, așadar, o piatră de temelie a strategiei energetice a Franței. Însă prim-ministrul a respins în repetate rânduri ideea de a încadra dezbaterea în termenii „energie nucleară versus energie regenerabilă”.
„A pune energia nucleară în opoziție cu energia regenerabilă este o cale fără ieșire. Adevărata luptă este să renunțăm la carbon și să reducem dependența noastră de importuri”, a afirmat el.
Cu toate acestea, guvernul recunoaște că electrificarea economiei, mai lentă decât se preconiza, ar putea duce la reducerea obiectivelor privind energia eoliană terestră și energia solară în următorii ani, o perspectivă care a stârnit îngrijorări în sectorul energiei regenerabile.
Lecornu a declarat că statul va continua să investească în energia eoliană offshore, energia solară și energia geotermală, precum și în energia eoliană onshore.
Însă, deoarece energia eoliană onshore „provoacă uneori tensiuni locale”, prioritatea va fi înlocuirea turbinelor vechi cu unele mai puternice, pentru a evita ceea ce el a descris ca fiind fragmentarea peisajului.
Pachetul privind rețelele marchează o nouă abordare a infrastructurii energetice, aducând o perspectivă cu adevărat europeană asupra planificării infrastructurii, accelerând în același timp procedurile de autorizare și asigurând o repartizare mai echitabilă a costurilor în ceea ce privește proiectele transfrontaliere.
Noua abordare va permite utilizarea optimă a infrastructurii noastre energetice existente și, în paralel, va accelera dezvoltarea rețelelorși a altor infrastructuri energetice fizice în întreaga UE.
Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare
La un an de la lansarea European Business Nuclear Alliance, liderii mediului de afaceri european reuniți la Summitul anual din 2026, de la Varșovia, transmit un mesaj clar: tranziția energetică a Europei are nevoie de livrare concretă, nu doar de obiective ambițioase. Confederația Patronală Concordia, membră a acestei alianțe, susține apelul comun pentru o abordare pragmatică, neutră din punct de vedere tehnologic, care să valorifice toate soluțiile cu emisii scăzute de carbon, inclusiv energia nucleară.
În contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate – determinată de electrificarea industriei, clădirilor, mobilității și dezvoltarea centrelor de date – energia nucleară joacă un rol esențial în asigurarea unui sistem energetic competitiv, stabil și decarbonizat. Studiile recente indică faptul că electricitatea ar putea reprezenta cel puțin 50% din consumul final de energie până în 2050, ceea ce face indispensabilă consolidarea unei baze de producție sigure și predictibile.
Deși în ultimul an s-au înregistrat progrese la nivel politic și industrial, inclusiv prin Clean Industrial Deal și prin creșterea investițiilor în lanțul valoric nuclear european, blocajele persistă, în special în zona de finanțare și de aplicare consecventă a principiului neutralității tehnologice. Aceste obstacole riscă să frâneze investițiile și să afecteze competitivitatea Europei într-un context global tot mai tensionat.
În declarația comună adoptată la Varșovia, membrii European Business Nuclear Alliance – inclusiv Concordia – solicită autorităților europene să accelereze tranziția de la strategie la implementare, printr-un cadru de finanțare coerent, acces echitabil la instrumente europene, sprijin pentru electrificare și dezvoltarea competențelor și lanțurilor valorice strategice.
Declarația integrală a European Business Nuclear Alliance detaliază aceste priorități și subliniază rolul mediului de afaceri în livrarea unei economii europene competitive, reziliente și decarbonizate.
European Business Nuclear Alliance este o alianță europeană de organizații și companii din mediul de afaceri care susțin rolul energiei nucleare ca parte esențială a mixului de soluții low-carbon ale Europei. Este o voce comună a mediului privat european care promovează o tranziție energetică pragmatică și neutră tehnologic, în care energia nucleară este tratată la fel ca celelalte tehnologii cu emisii scăzute de carbon.
