Premierul Greciei l-a sunat pe Klaus Iohannis pentru a mulțumi României pentru sprijinul acordat în lupta împotriva incendiilor

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a apreciat miercuri că este nevoie urgent de reforme în Liban pentru a depăşi criza apărută după explozia de acum un an din portul Beirutului, informează Agerpres.

„La un an de la explozia din Beirut, cetăţenii Libanului încă mai suferă de pe urma consecinţelor acesteia. Uniunea Europeană continuă să-i ajute şi să-i sprijine. Este nevoie urgent de reforme pentru o ieşire sustenabilă din criză”, a scris Charles Michel pe contul său de Twitter.

Acesta participă miercuri, 4 august, la conferinţa privind Libanul, organizată de Franţa şi de Organizația Naţiunilor Unite.

„Mulțumită Franţei şi ONU, vom discuta astăzi despre calea de urmat la Conferinţa privind Libanul”, a adăugat Michel.

A year after #BeirutExplosion, people of Lebanon still suffering from its consequences. EU continues to help and stand by you. Reforms urgently needed for a sustainable path out of the crisis.

Thanks to 🇫🇷 & 🇺🇳, we will today discuss the way forward at the Conference on Lebanon. pic.twitter.com/dhlkETomo0

— Charles Michel (@eucopresident) August 4, 2021