Premierul Greciei solicită Parchetului European să inițieze „fără întârziere” acțiuni împotriva deputaților suspectați că au fraudat subvenții agricole din fonduri UE 

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a solicitat luni Parchetului European să inițieze „fără întârziere” urmărirea penală împotriva parlamentarilor suspectați de implicare într-o presupusă fraudă legată de subvențiile agricole din partea UE, informează Euronews.

Procurorii europeni au declarat săptămâna trecută că anchetează numeroși membri ai partidului de guvernământ „Noua Democrație”, în cadrul unei investigații menite să stabilească dacă beneficiarii subvențiilor agricole au depus cereri false.

Autoritățile elene estimează că rețeaua a fraudat cel puțin 23 de milioane de euro (27 de milioane de dolari) de la înființarea sa, în jurul anului 2018.

Mitsotakis a declarat că a solicitat ridicarea imunității celor 11 deputați care fac obiectul anchetei și care, potrivit presei elene, sunt toți membri ai partidului său.

„Solicit Parchetului European ca, odată ce imunitatea deputaților noștri va fi ridicată, să ia imediat toate măsurile de anchetă”, a declarat el într-o declarație difuzată la televiziunea publică, adăugând că acesta va trebui „să decidă dacă, împotriva câtor persoane și împotriva cui intenționează să formuleze acuzații”.

Săptămâna trecută, trei membri ai guvernului și-au dat demisia în urma scandalului, ceea ce a intensificat presiunea asupra guvernului elen.

Banane pe Muntele Olimp

Procurorii europeni au detaliat pentru prima dată această fraudă în luna mai a anului trecut, acuzând unii beneficiari de subvenții agricole că au depus cereri pentru terenuri pe care nu le dețineau și că au exagerat numărul de animale din ferme.

Printre cazurile aflate în anchetă s-au numărat plantații de banane de pe Muntele Olimp și pășuni declarate pe situri arheologice. Cea mai mare parte a subvențiilor frauduloase a fost acordată insulei Creta.

Acuzațiile au dus la o serie de descinderi și arestări în luna octombrie a anului trecut, precum și la proteste de lungă durată ale fermierilor legitimi, ale căror subvenții legale au fost blocate.

Mitsotakis, care a subliniat că frauda a început înainte de a veni la putere în 2019, a promis că îi va închide pe „hoții” responsabili și că va recupera fondurile.

Luni, Mitsotakis a dat vina pe „flagelul clientelismului” din țară, „care de zeci de ani se transmite… de la un guvern la altul”.

„Astfel de relații clientelare au existat în statul elen încă de la înființarea sa”, a afirmat el, adăugând că „acestea sunt unul dintre principalele motive ale întârzierii noastre naționale în comparație cu Europa”.

Alegerile sunt programate în Grecia anul viitor. Partidul conservator al lui Mitsotakis conduce în sondajele de opinie, dar nu se așteaptă să obțină majoritatea absolută.