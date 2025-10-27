Premierul Ilie Bolojan: Antreprenorii sunt coloana vertebrală a economiei românești

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică, un mesaj de apreciere față de antreprenorii români care contribuie la dezvoltarea economiei naționale, subliniind că respectă munca și priceperea celor care creează locuri de muncă și își plătesc corect taxele.

„Am un mare respect pentru antreprenorii care, prin munca și priceperea lor, reușesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă și să plătească corect taxele și impozitele. Ei sunt coloana vertebrală a economiei românești”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a menționat compania Unicarm, din Satu Mare, ca exemplu de succes în industria alimentară românească. „O astfel de companie este Unicarm, producător român din industria alimentară, pe care am vizitat-o recent”, a spus Bolojan.

Acesta a precizat că, în cadrul vizitei, a discutat cu familia Lucuț – fondatorii companiei – despre modalitățile prin care statul poate sprijini sectorul agroalimentar și industria de procesare.

„Am discutat cu familia Lucuț, cea care a pus pe picioare această afacere, despre cum poate fi susținut sectorul agroalimentar și întreaga industrie de procesare, pentru a oferi cetățenilor români hrană de calitate, iar firmele naționale să fie competitive pe piețele externe”, a explicat premierul.

„Mulțumesc familiei Lucuț și tuturor angajaților pentru modul în care au dezvoltat acest proiect de afaceri reprezentativ pentru regiune și pentru întreaga industrie națională agroalimentară”, a adăugat Ilie Bolojan.