Premierul Ilie Bolojan: Antreprenorii sunt coloana vertebrală a economiei românești
Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică, un mesaj de apreciere față de antreprenorii români care contribuie la dezvoltarea economiei naționale, subliniind că respectă munca și priceperea celor care creează locuri de muncă și își plătesc corect taxele.
„Am un mare respect pentru antreprenorii care, prin munca și priceperea lor, reușesc să dezvolte afaceri, să ofere locuri de muncă și să plătească corect taxele și impozitele. Ei sunt coloana vertebrală a economiei românești”, a declarat premierul.
Șeful Guvernului a menționat compania Unicarm, din Satu Mare, ca exemplu de succes în industria alimentară românească. „O astfel de companie este Unicarm, producător român din industria alimentară, pe care am vizitat-o recent”, a spus Bolojan.
Acesta a precizat că, în cadrul vizitei, a discutat cu familia Lucuț – fondatorii companiei – despre modalitățile prin care statul poate sprijini sectorul agroalimentar și industria de procesare.
„Am discutat cu familia Lucuț, cea care a pus pe picioare această afacere, despre cum poate fi susținut sectorul agroalimentar și întreaga industrie de procesare, pentru a oferi cetățenilor români hrană de calitate, iar firmele naționale să fie competitive pe piețele externe”, a explicat premierul.
„Mulțumesc familiei Lucuț și tuturor angajaților pentru modul în care au dezvoltat acest proiect de afaceri reprezentativ pentru regiune și pentru întreaga industrie națională agroalimentară”, a adăugat Ilie Bolojan.
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
Președinții României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu, au participat duminică, la București, la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cei doi lideri având și o întrevedere cu Patriarhul Daniel și cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.
Șefa statului moldovean a subliniat, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că evenimentul a fost „un bun prilej de reflecție cu privire la cât de mult ne leagă credința și tradițiile noastre”.
Cu această ocazie, Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat la București pentru ceremonia de sfințire. „Am discutat despre importanța de a apăra pacea și valorile creștine în aceste vremuri tulburi”, a precizat președinta Republicii Moldova.
De asemenea, lidera de la Chișinău a precizat că a discutat cu omologul român Nicușor Dan despre proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, precum și despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu sprijinul constant al României.
Și președintele Nicușor Dan a publicat un mesaj de rețelele de socializare, precizând că a participat alături de familie la sfințirea picturii Catedralei Naționale.
“O construcție născută din visul și credința multor români, care ne amintește cât de importante sunt răbdarea, încrederea și speranța atunci când clădim împreună”, a scris șeful statului.
Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, relatează Agerpres.
Patriarhul Daniel a afirmat că prezența Sanctității Sale Bartolomeu I Patriarhul Constantinopolului atât la sfințirea Altarului Catedralei Naționale din București în 2018, cât și anul acesta, 2025, la sfințirea picturii Catedralei, este “o mărturie a unității în ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea bisericilor locale”.
“Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult bisericile ortodoxe surori, iar prin cei patru sfinți cuvioși români aghioriți – Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și sfinții cuvioși Petroniu, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în Sinaxarul Bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete de comuniune și cooperare în Domnul Nostru Iisus Hristos”, a spus Părintele Patriarh.
La ceremonie au luat parte președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cei doi copii, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, împreună cu membri ai Guvernului, foștii șefi ai statului Emil Constantinescu și Traian Băsescu, Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, însoțită de Alteța Sa Radu al României, alături de numeroși demnitari și oficialități, precum și invitați din străinătate.
Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. În 2025 se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.
Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă
În perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene, informează un comunicat oficial al Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Luni, 27 octombrie, comisarul european va vizita proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pîslaru, și se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu la sediul central BNR.
Citiți și: Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile
Marți, 28 octombrie, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul finanțelor Alexandru Nazare, și membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe, si afaceri europene din cadrul Senatului și Camerei Deputaților. La ora 11:30, comisarul european, Valdis Dombrovskis, va participa la o conferință de presă comună alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.
Ministrul Justiției, mesaj de Ziua Europeană a Avocaților: România, alături de statele europene care consolidează protecția profesiei de avocat
Cu prilejul Zilei Europene a Avocaților, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția avocaților la apărarea drepturilor fundamentale și la consolidarea statului de drept.
„Avocații sunt parteneri indispensabili ai înfăptuirii actului de justiție, având un rol cheie în asigurarea echilibrului sistemului judiciar”, a subliniat ministrul, evidențiind importanța profesionalismului, integrității și responsabilitășii în exercitarea profesiei.
Radu Marinescu a anunțat și un pas important făcut de România în această direcție: semnarea Convenției Consiliului Europei privind protecția profesiei de avocat, document care garantează independența avocaților, protecția împotriva intimidării și hărțuirii, confidențialitatea relației avocat-client și libertatea de exprimare.
„Voi încuraja și susține orice demers menit să protejeze valorile fundamentale ale statului de drept”, a transmis ministrul Justiției, reafirmând angajamentul României față de standardele europene în domeniul justiției.
Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
Robert Fico refuză să permită Slovaciei să participe la programele UE de finanțare a ajutorului militar pentru Ucraina
Până când nu va exista o perspectivă clară a unui acord care să garanteze pacea, Trump nu are în plan o nouă întâlnire cu Putin: ”Nu îmi voi pierde timpul”
ICI București: ”Transformarea digitală în sănătate începe cu oameni și ecosisteme inteligente”, mesajul directorului general Adrian-Victor Vevera la ROHO 2025
Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
