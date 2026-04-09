Premierul Ilie Bolojan anunță cinci direcții strategice pentru domeniul energiei electrice pentru a îmbunătăți siguranța energetică a țării 

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cinci direcții strategice pentru domeniul energiei electrice, astfel încât „creșterea capacităților de producție și îmbunătățirea reglementărilor să ne ducă la prețuri mai mici în energie în perioada următoare și la îmbunătățirea siguranței energetice a țării noastre.”

„Unul din cele mai importante domenii pentru România este energia electrică, iar prețurile la energie sunt date în principal de două aspecte. Pe de o parte, de capacitățile de producție și e nevoie să ne creștem capacitățile de producție și pe de altă parte, de regulile din piață, de reglementări și e nevoie să ne îmbunătățim reglementările. Unde nu putem singuri să intervenim, avem nevoie de colaborarea Autorității naționale de reglementare în domeniul energiei, avem nevoie de sprijin guvernamental, de sprijin parlamentar, pentru că e nevoie și să modificăm legi. Urmărim cinci direcții strategice pe care împreună cu domnul ministru vi le vom prezenta”, a transmis Bolojan în conferința de presă susținută la Palatul Victoria.

Prima măsură anunțată de prim-ministru este deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea „capacităților de rețea și reducerea costurilor de acces la rețelele electrice.”

Ilie Bolojan a calificat-o drept „o direcție importantă care ține de reglementare”, și va însemna desființarea avizelor tehnice de „racordare speculative care blochează sau scumpesc accesul la rețelele electrice.”

Cea de-a doua direcție „este îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniu energiei.”

„Ele au un rol vital în producția de energie din România, prin urmare orice fel de îmbunătățire se va vedea în cantități, în prețuri, pentru asta înseamnă să revizuim indicatorii de performanță în așa fel încât să fie măsurabili, să fie relevanți și, de asemenea, să stabilim criterii, fără echivoc, pentru pierderea mandatului în cazul în care indicatorii nu se realizează. E un lucru foarte important”, a explicat premierul.

A treia direcție anunțată de acesta este reducerea distorsiunilor pe piața de energie, având în vedere că „piața de energie influențează cu câteva procente bune prețurile finale la consumatori.”

Prin urmare, a anunțat Ilie Bolojan, „e nevoie să reducem volatilitatea pe această piață, să reducem cantitățile care se tranzacționează pe piețele zilnice, care sunt foarte volatile, să extindem cantitățile care se comercializează pe termen lung cu clienții finali, să stimulăm furnizorii să facă aceste lucruri, inclusiv reducându-le plățile pe care le avem restante de achitat către ei.”

A patra direcție prezentată de prim-ministru este legată de creșterea capacităților de stocare.

„Avem o pondere importantă a energiei care este fluctuantă pe bază de eolian și pe bază de fotovoltaic. Dacă în anii trecuți am avut aceste două investiții, ar trebui să avem investiții în stocare în următorii ani, în așa fel încât să echilibrăm aceste piețe, și prin politicele pe care Ministerul Energiei le promovează, prin schemele de sprijin, prin derularea proiectelor din PNRR, prin finanțări din fonduri de modernizare, putem susține dezvoltarea acestor capacități în anii următori și domnul ministru va puncta aceste mecanisme”, a continuat premierul.

Ultima direcție la care a făcut trimitere Ilie Bolojan este sprijinirea investițiilor strategice în domeniul energiei.

„Sunt investiții în derulare mari care pot influența semnificativ piața de energie din România, de la interconexiunile mari și rețelele transfrontaliere, de la investițiile majore în zona de producție, atât în bandă, care sunt cel puțin de 10% din totalul producției de energie din România, de la accelerarea unor investiții peste o valoare semnificativă, de la simplificarea proceselor de autorizare și a procedurilor de expropriere”, a precizat Ilie Bolojan.

Conform acestuia, aceste direcții vor fi implementate prin acțiuni pe termen scurt și acțiuni pe termen mediu.