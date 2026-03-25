Premierul Ilie Bolojan: Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților

Prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții patronatelor au avut miercuri consultări pe tema măsurilor de intervenție necesare pentru sprijinirea populației și economiei, în contextul majorării prețului la carburanți, determinată de situația internațională, potrivit comunicatului oficial.

Discuțiile au avut loc în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, la care au fost invitați și reprezentanții sindicatelor.

Ilie Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat.

„Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României”, a precizat premierul.

Șeful Executivului a menționat că pentru sprijinirea sectoarelor transporturilor și agriculturii, Guvernul a prelungit schemele de sprijin și, în cazul transportatorilor, a majorat sumele acordate sub forma rambursării unei părți din acciza la carburant. Impactul aplicării celor două scheme de sprijin, al căror efecte indirecte vin și în sprijinul cetățenilor, este de peste 1 miliard de lei.

De asemenea, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăți pentru decontări în cadrul acestor scheme de sprijin, astfel încât să fie recuperate întârzierile la decontare semnalate de organizațiile patronale.

Proiectul de Ordonanță de Urgență, care va pregăti intervenția pe piața carburanților și va asigura securitatea aprovizionării, a fost prezentat de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Asigurăm cetățenii și partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piața carburanților, având în vedere evoluțiile pe piețele internaționale. În prima ședință de Guvern vom aproba o Ordonanță de Urgență care să permită intervenția în piață și să asigure securitatea aprovizionării pentru cetățeni și economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluții”, a afirmat prim-ministrul.

Șeful Executivului a analizat, împreună cu partenerii sociali, măsurile luate recent de alte state europene privind piața carburanților, având în vedere volatilitatea creascută și dinamica. Reprezentanții patronatelor și-au arătat deschiderea de a contribui la deciziile pregătite de autorități, astfel încât acestea să fie corecte, ușor de aplicat și să încurajeze un comportament responsabil pentru toți actorii în piață.

În mod concret, patronatele vor lucra împreună cu reprezentanții ministerelor la definitivarea pachetului de măsuri și la elaborarea normelor de aplicare, subliniind că este important ca acesta să fie rezultatul unor proces de consultare cât mai extins.