Premierul Ilie Bolojan, despre criza din Orientul Mijlociu: Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbăta moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii “Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.

„Khamenei, unul dintre cei mai răi oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de TÂLHARI însetați de sânge”, a scris Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social.

Liderul de la Casa Albă afirmă că operațiunea ar fi fost posibilă prin utilizarea serviciilor americane de informații și a unor „sisteme extrem de sofisticate de urmărire”, în cooperare strânsă cu Israelul. „Nu a existat nimic ce el, sau ceilalți lideri care au fost uciși împreună cu el, să poată face”, a adăugat Trump.

Președintele american consideră că momentul reprezintă „cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara” și susține că există semnale potrivit cărora membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps, ai armatei și ai altor forțe de securitate nu ar mai dori să lupte și ar solicita imunitate din partea SUA. „Acum pot avea imunitate, mai târziu primesc doar Moarte!”, a transmis el, reluând un avertisment formulat anterior.

Donald Trump și-a exprimat speranța că IRGC și forțele de poliție „se vor alătura pașnic patrioților iranieni” pentru a readuce țara „la măreția pe care o merită”. Totodată, liderul american a anunțat că bombardamentele „grele și de precizie” vor continua neîntrerupt „pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar” pentru atingerea obiectivului declarat de „pace în întreg Orientul Mijlociu și, într-adevăr, în lume”.

Confirmarea decesul ayatollahului Ali Khamenei a venit și din partea presei iraniene de stat.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a devenit cea mai înaltă autoritate a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. În calitate de lider suprem, el a deținut controlul suprem asupra instituțiilor politice, militare și religioase ale Iranului, modelând politica internă și ghidând relațiile externe, relatează Reuters.

Khamenei a menținut viziunea conservatoare a predecesorului său, Khomeini, zdrobind ambițiile președinților aleși care căutau politici mai deschise acasă și în străinătate. Sub conducerea sa, autoritățile au înăbușit protestele repetate și au marginalizat reformiștii care făceau presiuni pentru o confruntare mai redusă cu Occidentul.

Iranul a devenit o forță regională anti-SUA puternică sub conducerea lui Khamenei, extinzându-și influența în Orientul Mijlociu. El a susținut acordul nuclear din 2015 negociat cu puterile mondiale și cu președintele pragmatist Hassan Rouhani, care a atenuat pentru scurt timp izolarea Iranului. Dar tensiunile au crescut după ce președintele SUA, Donald Trump, a abandonat acordul în 2018 și a reintrodus sancțiunile.

De la atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Iranul și-a văzut aliații slăbiți. Hamas și Hezbollah au suferit lovituri grele din partea Israelului, în timp ce președintele sirian Bashar al-Assad, susținut mult timp de Teheran, a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024.

Postul de lider suprem a fost creat după revoluția din 1979 și a fost înscris în constituția Iranului, oferind unui cleric de rang înalt autoritate supremă asupra președintelui și a parlamentului. Adunarea Experților, un organism clerical de 88 de membri verificat de un consiliu de supraveghere dur, aliniat cu Khamenei, selectează oficial liderul.