Premierul Ilie Bolojan îl felicită pe omologul din R. Moldova Alexandru Munteanu: Drumul european ales de frații noștri este cel corect. Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași hotărâre

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat noul guvern să „valorifice fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană” pentru a transforma țara într-un „stat european modern”.

Noul Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus sâmbătă jurământul de învestire, după un vot pozitiv în Parlamentul de la Chișinău.

„După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize și provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern. De aceea, este esențial ca, în perioada următoare, să vă îndreptați eforturile către îmbunătățirea guvernanței în toate domeniile – prin promovarea eficienței și integrității, precum și prin creșterea calității politicilor și serviciilor publice. De asemenea, este nevoie să continuați procesul de consolidare a rezilienței – în primul rând în instituțiilor statului, dar și a societății noastre în ansamblu. Doar astfel vom putea face față și în continuare riscurilor și amenințărilor cu care se confruntă țara noastră”, a transmis Maia Sandu în cadrul ceremoniei de învestire.

Aceasta a reliefat nevoia unor „măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investițiilor, prin creșterea competitivității și productivității – pentru că doar așa putem nivelul de trai al oamenilor”, a arătat Sandu, completând că integrarea europeană reprezintă un drum care, „în următorii ani, va cere și mai multă perseverență – dar și o organizare și o colaborare mult mai eficientă între instituții”.

În context, președinta Republicii Moldova a făcut apel la o mai mare implicare din partea tuturor, la ambiție și la răbdare și disciplină.

„Știu că volumul de lucru este unul fără precedent pentru Republica Moldova și știu că adesea oamenii nu văd acest volum de munca care ține de procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Dar tot ceea ce este bun și trainic așa se făurește – cărămidă cu cărămidă”, a continuat Maia Sandu.

Ea a evidențiat și nevoia de a finaliza „reforme importante pentru a progresa către aderare și pentru a prospera după aderare”.

„Reforma justiției – pentru ca toți moldovenii să simtă că, în sfârșit, se face dreptate și legea este aceeași pentru toți. Asigurarea securității energetice – importantă pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Reforma educației – pentru ca noile generații să fie competitive, capabile să facă față transformărilor tehnologice și economiei viitorului. Reforma administrativ-teritorială – pentru ca autoritățile locale să poată valorifica fondurile europene pentru dezvoltarea localităților”, a prezentat președinta Republicii Moldova o serie dintre domenii care necesită măsuri de reformare.

În paralel, a mai spus Sandu, „trebuie continuate programele care transformă încă de pe acum localitățile noastre: împădurirea, managementul deșeurilor, investițiile în infrastructură, în școli, spitale și drumuri. Acestea contribuie la creșterea calității vieții și la modernizarea satelor și orașelor noastre”.

„Doar astfel oamenii își vor recăpăta credința că merită să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova – că aici au perspectivă, siguranță și speranță”, a continuat Maia Sandu.

Aceasta a ținut să mulțumească Guvernului condus de Dorin Recean pentru că „a menținut pacea, a apărat democrația și siguranța cetățenilor, a realizat programe importante de dezvoltare a țării și localităților, a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană a Republicii Moldova”.

În încheiere, președinta Republicii Moldova a transmis noului guvern putere de muncă, înțelepciune în decizii și unitate în acțiune”.

„În fața dumneavoastră se află o țară care are nevoie de încredere și de rezultate. Să fie într-un ceas bun și să aveți spor în tot ceea ce faceți pentru binele Republicii Moldova și al oamenilor ei”, a conchis Maia Sandu.

Parlamentul Republicii Moldova a acordat vineri vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu.

Potrivit unui comunicat al legislativului del a Chișinău, proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”.

În Programul de activitate al Guvernului se menționează că, pe perioada mandatului, executivul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor. Documentul conține și cele mai importante priorități sectoriale, care se referă la guvernare eficientă, integrare europeană, economie prosperă, educație modernă, sănătate accesibilă, justiție corectă, infrastructură și localități moderne etc. De asemenea, obiectivul Guvernului este finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până în anul 2028, cu avantaje pentru cetățeni.

„Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor, încă înainte de finalizarea procesului formal – investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație publică prietenoasă și eficientă”, a subliniat Alexandru Munteanu.

În domeniul economic, Guvernul Munteanu își propune să valorifice Planul de Creștere al UE de 1,9 miliarde de euro prin finanțarea a 25 000 de întreprinderi, stimularea investițiilor de până la 4 miliarde de euro, precum și finanțarea proiectelor majore de infrastructură.

Printre acestea figurează 20 de parcuri industriale, ecologice și tehnologice, huburi logistice, infrastructură de transport.

De asemenea, se urmărește dublarea exporturilor de produse și servicii moldovenești, precum și deschiderea piețelor noi pentru acestea.

La capitolul susținerii cetățenilor, se planifică creșterea treptată a salariului minim și a celui mediu.

De asemenea, urmează să fie extins accesul la servicii și prestații pentru familii, vârstnici și persoane cu dizabilități, inclusiv pentru cei care revin din diasporă. Executivul își mai propune să continue creșterea pensiilor și extinderea acordurilor internaționale de protecție în domeniu.

Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare” mai conține măsuri pentru modernizarea infrastructurii în localitățile din toată țara. Astfel, vor continua programele „Satul European” și „Curtea Europeană” cu investiții de cel puțin 9 miliarde de lei în comunitățile din țară.

La fel, vor fi modernizate până la 3 000 de kilometri de drumuri naționale și regionale, vor fi accelerate lucrările la centura Chișinău, vor fi construite poduri noi peste Prut, va fi reabilitată calea ferată și pregătit ecartamentul european spre Chișinău.

În Programul de guvernare mai este prevăzută dotarea centrelor de sănătate, spitalelor și agențiilor cu echipamente moderne, extinderea listei medicamentelor care vor fi compensate.

De asemenea, sunt planificate investiții în grădinițe, școli, universități și cercetare, modernizarea programelor de educație, extinderea rețelei școlilor-model și a programului național „Voucherul cultural”.

Guvernul și-a mai asumat măsuri pentru o justiție corectă, modernizarea frontierei, energie sigură, mediu curat și agricultură performantă.