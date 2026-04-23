Premierul Ilie Bolojan preia interimar Ministerul Energiei după ce a luat act de demisia miniștrilor PSD. Cine va conduce celelalte portofolii rămase vacante 

Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisiile miniștrilor sprijiniți de Partidul Social Democrat și a anunțat care sunt propunerile de miniștri care vor prelua temporar interimatul.

„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de Partidul Social Democrat, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite, sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director și fiecare coleg din ministere care lucrează și-a adus contribuția la aceste rezultate”, a transmis Bolojan în cadrul unor declarații de presă.

Premierul a subliniat că „guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem, absorbția fondurilor din PNRR, derularea normală a investițiilor, programul SAFE, toate celelalte probleme pe care le avem în această perioadă.”

În context, Ilie Bolojan va trimite președintelui României propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile.

„Așa cum știți, miniștrii demisionari pot fi înlocuiți de către miniștrii care sunt în cabinet. Propunerile pe care le-am făcut urmăresc ca cei care sunt propuși să aibă o experiență în așa fel încât imediat să poată prelua activitatea, în așa fel încât să se desfășoare fără sincope și, de asemenea, ca toate proiectele care sunt în curs să continue, drept pentru care până luni am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat, în așa fel încât astăzi, mâine, la final de săptămână, cel mai târziu luni, să preia toate problemele și luni urmează să avem o întâlnire de lucru, în așa fel încât să vedem unde sunt probleme, care sunt prioritățile pentru a lucra fără sincope”, a explicat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, ministerele vor fi preluate de următorii miniștri:

Ministerul Muncii va fi preluat de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta va avea sarcina de a gestiona legea de salarizare, jalon din PNRR, în valoare de 700 de milioane de euro

Ministerul Sănătății va fi gestionat de Cseke Attila Zoltan, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Ministerul Agriculturii va fi preluat de vicepremierul Tánczos Barna

Ministerul Justiției va fi gestionat de Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne

Ministerul Energiei va fi preluat de premierul Ilie Bolojan

Ministerul Transporturilor va fi preluat de Radu Miruță, ministrul Apărării

Protofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu.

Miniștrii PSD și-au depus joi demisiile. Potrivit unui comunicat, acest gest reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

Aceeași sursă menționează că miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor.