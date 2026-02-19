Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Agenției internaționale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României.

Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, la întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Prim-ministrul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de îmbunătățire a colectării.

Conform comunicatului, proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În ceea ce privește perspectivele economice, premierul Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică.

„Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare. De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investițiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial. În ceea ce privește piața muncii, sunt avute în vedere măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a populației active și pentru adaptarea învățământului superior la realitățile economice”, mai arată Guvernul în sursa citată mai sus.

Șeful Executivului a subliniat importanța stabilității și a politicilor predictibile, atât din perspectivă economică, cât și din cea a recâștigării încrederii cetățenilor în statul român.

„Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a menționat progresele făcute pentru digitalizarea administrației fiscale, fapt ce va conduce la îmbunătățirea colectării, precum și măsurile de stimulare economică pe care Guvernul le va promova.

„Le-am prezentat progresele făcute în digitalizarea administrației fiscale și măsurile care vor îmbunătăți colectarea veniturilor, precum și direcțiile de consolidare bugetară pe care le urmăm. Obiectivul este clar: reducerea deficitului bugetar, menținând în același timp investițiile și sprijinul pentru dezvoltarea economiei. Încrederea agențiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică — aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele. O economie credibilă înseamnă dobânzi mai mici, investiții mai multe și perspective mai bune pentru România”, a arătat Nazare.

Ministrul Finanțelor a completat că dialogul „transparent și profesionist” va continua, pentru că „stabilitatea financiară și încrederea partenerilor internaționali sunt fundamentale pentru creșterea economică durabilă și pentru bunăstarea românilor.”