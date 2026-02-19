ROMÂNIA
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Agenției internaționale de rating Moody’s, în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor macro-economice și fiscale ale României.
Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, la întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.
Prim-ministrul a punctat măsurile guvernamentale privind controlul cheltuielilor publice publice, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar și de îmbunătățire a colectării.
Conform comunicatului, proiectul de buget pentru 2026 are ca obiectiv o țintă de 6,2% a deficitului bugetar la finalul anului, în condițiile menținerii nivelului ridicat al investițiilor, având în vedere faptul că până la 31 august 2026 România va închide proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
În ceea ce privește perspectivele economice, premierul Bolojan a afirmat că Guvernul se va concentra asupra proceselor de consolidare și creștere economică.
„Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare. De asemenea, Guvernul se va axa asupra domeniului energiei atât pentru a determina scăderea prețului acestei resurse, cât și pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor. Un alt obiectiv este legat de atragerea investițiilor străine, îndeosebi în sectoare în care România înregistrează deficit comercial. În ceea ce privește piața muncii, sunt avute în vedere măsuri pentru creșterea gradului de ocupare a populației active și pentru adaptarea învățământului superior la realitățile economice”, mai arată Guvernul în sursa citată mai sus.
Șeful Executivului a subliniat importanța stabilității și a politicilor predictibile, atât din perspectivă economică, cât și din cea a recâștigării încrederii cetățenilor în statul român.
„Dacă menținem măsurile stabilite pentru controlul cheltuielilor publice și lucrăm pe direcțiile de consolidare și creștere economică, ceea ce vom face pentru că avem o abordare guvernamentală responsabilă, vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar, așa cum România s-a angajat în dialogul cu Comisia Europeană și cum este sănătos pentru economia țării noastre”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a menționat progresele făcute pentru digitalizarea administrației fiscale, fapt ce va conduce la îmbunătățirea colectării, precum și măsurile de stimulare economică pe care Guvernul le va promova.
„Le-am prezentat progresele făcute în digitalizarea administrației fiscale și măsurile care vor îmbunătăți colectarea veniturilor, precum și direcțiile de consolidare bugetară pe care le urmăm. Obiectivul este clar: reducerea deficitului bugetar, menținând în același timp investițiile și sprijinul pentru dezvoltarea economiei. Încrederea agențiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică — aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele. O economie credibilă înseamnă dobânzi mai mici, investiții mai multe și perspective mai bune pentru România”, a arătat Nazare.
Ministrul Finanțelor a completat că dialogul „transparent și profesionist” va continua, pentru că „stabilitatea financiară și încrederea partenerilor internaționali sunt fundamentale pentru creșterea economică durabilă și pentru bunăstarea românilor.”
ROMÂNIA
România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții
Ministrul Economiei Irineu Darău a primit vizita ambasadorului Cehiei în România, Martin Košatka, și a adjunctului misiunii diplomatice, Juraj Melioris, pentru discuții privind aprofundarea parteneriatului economic și industrial la nivel bilateral, informează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-un comunicat pe Facebook.
Potrivit sursei citate, discuțiile dintre cele două părți au evidențiat interesul comun pentru colaborarea în industria de apărare , inclusiv prin proiecte de investiții și programul SAFE, un mecanism de cooperare eficient pentru sectorul privat.
Totodată, au fost abordate teme legate de digitalizare , inovare și atragerea de investiții , în vederea modernizării companiilor de stat și susținerii competitivității economice.
Ministrul Darău a evidențiat importanța modernizării companiilor de stat și menținerii competitivității economice, în timp ce Ambasadorul ceh a reafirmat sprijinul pentru consolidarea cooperării bilaterale .
De asemenea, părțile și-au exprimat deschiderea pentru întâlniri bilaterale și vizite oficiale , menite să aprofundeze discuțiile tehnice și să faciliteze cooperarea între experți și reprezentanți ai industriei.
„România și Republica Cehă continuă să construiască parteneriate concrete, bazate pe responsabilitate și interes reciproc, în beneficiul economiei și al industriei naționale”, transmite Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
SĂNĂTATE
Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune
De la 12 ianuarie 2025, Regulemantul (UE) 2021/2282 privind evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) a devenit aplicabil, marcând începutul unei noi etape în cooperarea europeană în domeniul medicamentelor inovatoare. Implementarea regulamentului este realizată cu ajutorul Grupului de Coordonare al statelor membre privind HTA, din care face parte și România, fiind reprezentată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR). Astfel, începând cu anul trecut, analiza clinică a anumitor medicamente nu mai este realizată separat de fiecare stat, ci în comun, la nivel european, prin mecanismul Joint Clinical Assessment (JCA).
Primul raport anual de activitate publicat de Comisia Europeană, analizat de CaleaEuropeană.ro, explică principalele etape de evaluare ale unui medicament inovativ în cadrul JCA, cum se sincronizează Unitatea HTA a Comisiei Europene cu Agențiea Europeană a Medicamentelor (EMA) și ce beneficii rezultă pentru pacienți din acest nou mod de lucru.
Join Clinical Assessment, ce este, de fapt?
JCA reprezintă „motorul” regulamentului HTA. Este o analiză amplă care măsoară eficacitatea relativă a unui medicament (comparativ cu tratamentele existente), calitatea și robustețea datelor clinice, siguranța relativă, dar și rezultatele relevante pentru pacienți.
Important:
- Analiza va fi utilizată de statele membre în decizia națională privind stabilirea prețului și rambursarea.
- JCA se realizează în paralel cu procedura centralizată de autorizare din cadrul EMA. Această sincronizare JCA-EMA are ca scop reducerea întârzierilor dintre autorizare și evaluare, dar și evitarea solicitărilor duble de către industrie.
- JCA nu autorizează medicamentul și nu stabilește prețul.
În conformitate cu abordarea eșalonată a regulamentului HTA, în perioada 2025-2027, domeniul de aplicare al evaluării clinice comune a medicamentelor se concentrează pe substanțele active noi pentru tratamentul cancerului și pe medicamentele pentru terapii avansate (ATMP).
Cum este evaluat un medicament în cadrul JCA? (5 pași)
- Inițiere: EMA notifică depunerea cererii de autorizare. Sunt desemnate două state membre: assessor și co-assessor.
- Scoping: Se stabilește ce va fi analizat (comparatoare, populație, rezultate clinice). Statele membre și experții contribuie cu observații.
- Pregătirea dosarului: Compania transmite documentația conform cerințelor. Comisia verifică conformitatea dosarului.
- Evaluarea prorpiu-zisă: Se redactează raportul de evaluare clinică. Documentele sunt revizuite de statelel membre și experți. Compania verifică exactitatea factuală.
- Aprobare și publicare: Raportul este aprobat (endorsement). Devine document oficial utilizat de toate statele membre.
Primele date pentru 2025: 13 evaluări în curs
În 2025 au fost demerate 13 evaluări clinice comune, dintre care 10 produse oncologice și 3 terapii avansate.
La finalul anului 2025, nicio evaluare comună nu a ajuns încă la faza finala de endorsment. 4 dintre acestea se aflau în etapa de scoping, 5 în pregătirea dosarului, 3 în verificarea conformității dosarului și 1 în faza de evaluare prorpiu-zisă.
Fiecare evaluare este condusă de un assessor și un co-assessor din două state diferite. Până la finalul lui 2025, 15 state membre au deținut aceste roluri. Potrivit raportului, România nu a deținut pe perioada anului trecut unul dintre cele două roluri.
În schimb, țara noastră se regăsește printre statele reprezentate la nivel de experți și pacienți. Pentru fiecare evaluare a fost selectate cel puțin un pacient și un clinician expert. Până la finalul lui 2025, au fost implicați 38 de pacienți și/sau clinicieni.
JCA rămâne un mecanism care își propune să elimine duplicarea evaluărilor clinice și să accelereze procesul dintre autorizare și rambursare.
JCA armonizează analiza științifică în UE, dar nu poate garanta acces uniform la noiile terapii, în contextul în care decizia de rambursare rămâne națională, iar diferențele bugetare și administrative pot menține decalaje între statele membre.
Concluzionând, 2025 marchează începutul unei noi arhitecturi europene în evaluarea medicamentelor, cu ajutorul Joint Clinical Assessment. Rămâne de văzut dacă această nouă practică va reuși să se traducă într-un acces mai rapid și echitabil pentru pacienții din toate statele membre, inclusiv din România.
Reamintim că ultimul „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024” arată că pacienții din România așteaptă mai mult de doi ani de zile până când pot accesa un medicament inovativ, mai exact 828 de zile. De asemenea, pacienții din România au acces la un număr foarte limitat de tratamente inovative, în comparație cu pacienții din Germania sau Italia. În România erau disponibile la 5 ianuarie 2024 doar 33 de medicamente, adică o rată de disponibilitate de 19%.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, subliniază că procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică „reprezintă cel mai important program de reformă” al României, și a deplâns faptul că „nu-l prezintă nimeni”.
În cadrul prezentării celor mai recente evoluții economice, monetare și financiare ce a avut loc la sediul BNR, Mugur Isărescu a arătat că „discutăm despre toate reformele, fiecare spune altceva”, dar „dacă intrăm în OCDE, înseamnă că am făcut un program major de reforme în această țară.”
„Vă mărturisesc că am citit așa, dar nu foarte în profunzime programul de relansare. Eu cred că, vorbind despre o relansare, în măsura în care continuă reformele, și apropo că nu mai știu ce înseamnă reformă, intrarea în OCDE este cel mai important program de reformă al acestei țări. Nu îl prezintă nimeni. Discutăm despre toate reformele, fiecare spune altceva”, a răspuns guvernatorul BNR unei întrebări referitoare la pachetul de relansare economică.
Mugur Isărescu a reliefat și importanța atragerii fondurilor europene, o opțiune mult mai avantajoasă, al cărei impact asupra datoriei publice este mult mai redus comparativ cu împrumuturile clasice.
„Apoi, atragerea banilor europeni ca metodă de relansare nu ne costă mult din punct de vedere al datoriei, o parte sunt fonduri grant, dobânzile nu sunt mari, sunt mici și asigură finanțarea. Noi umblăm prin lume după bani. Să știți că nu dă bine, mai ales dacă umbli și te mai și poticnești așa, când negociezi. Deci cam ăsta ar fi un program foarte solid de relansare și el trebuie pus în practică. Acum partidele politice își protejează electoratul și mai multe atât nu pot să spun”, a arătat guvernatorul Băncii Naționale a României.
Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 20 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale.
Ultimele trei avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
Între timp, România a devenit în luna decembrie a anului trecut prima țară care obține statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), forul internațional responsabil cu coordonarea asistenței oficiale pentru dezvoltare acordate statelor în curs de dezvoltare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian)
Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna”
SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008
România și Cehia discută aprofundarea parteneriatului economic și industrial, cu accent pe industria de apărare și investiții
Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor
Victor Negrescu, vizită de lucru în Cipru: Voi continua să susțin un buget european puternic, orientat spre oameni și spre interesele strategice ale României
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s: Absorbția fondurilor europene și susținerea investițiilor rămân prioritare
Ministrul spaniol al economiei dezvăluie „momentul de revelație” care a stat la baza formării unui grup între primele șase economii ale UE ce vizează accelerarea deblocării unor dosare importante pentru competitivitatea UE
Noua arhitectură europeană în evaluarea medicamentelor inovatoare: ce arată raportul HTA 2025 și primele evaluări clinice comune
Friedrich Merz avertizează SUA în privința tarifelor vamale: „Europenii sunt cu siguranță capabili să riposteze”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Trending
-
INTERVIURI5 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA4 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
NATO7 days ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ1 week ago
“În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)
-
INTERVIURI4 days ago
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU