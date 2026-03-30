Premierul Ilie Bolojan și vicepreședinta CE Roxana Mînzatu au discutat despre racordarea priorităților bugetului UE la necesitățile de finanțare ale României

Accelerarea proiectelor și reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, racordarea priorităților politicii de coeziune și, în sens mai larg, ale cadrului european financiar multianual la necesitățile de finanțare ale țării noastre au fost principalele teme abordate la întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Premierul Bolojan a afirmat că monitorizează îndeaproape derularea investițiilor și îndeplinirea țintelor și jaloanelor din PNRR, pentru a recupera întârzierile înregistrate, astfel încât România să valorifice un volum cât mai mare de fonduri disponibile prin acest mecanism european de finanțare.

De asemenea, șeful Executivului și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene au analizat proiectele prioritare finanțate prin politica de coeziune și respectiv prin actualul cadru financiar multianual și au evidențiat importanța corelării măsurilor sociale active din România, inclusiv pentru cetățenii vulnerabili, cu soluțiile aplicabile la nivel european.

”Vă mulțumesc dumeavoastră și echipei pentru sprijinul permanent acordat României. Este important să colaborăm în continuare la fel de strâns pentru a corela intervențiile sociale europene cu nevoile pe care le are societarea românească și cu așteptările cetățenilor noștri”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu a prezentat inițiativele prioritare, la nivel european, pentru anul 2026 privind incluziune socială, ocuparea forței de muncă și educație profesională și tehnică. Astfel, vicepreședinta Comisiei Europene a amintit că prima Strategie Europeană Anti-Sărăcie, concepută pentru a aborda cauzele structurale ale inegalității, va fi prezentată în perioada imediat următoare. Inițiativa solicită o colaborare eficientă între administrațiile locale, regionale și europene. Aceasta include măsuri precum locuințe sociale și mese calde pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile.

Citiți și Bolojan a discutat cu comisarul european pentru transporturi despre accelerarea proiectelor-cheie de infrastructură: legăturile A7 și A8 către R. Moldova și Ucraina și dezvoltarea Portului Constanța

De asemenea, nevoile tinerilor cu vârste între 16 și 29 de ani, care nu au ocupație și nici nu sunt într-o formă de învățământ, trebuie să devină prioritatea zero pentru Uniunea Europeană, reflectată și în viitorul exercițiu financiar.

În septembrie, va fi lansat Pachetul pentru mobilizarea forței de muncă, care vizează 15 milioane de lucrători din sectoarele transport, agricultură, ospitalitate și alte sectoare.

Tot pentru anul 2026, este programată prezentarea unui pachet european privind educația profesională și tehnică, parte a Agendei Uniunii Europene pentru competențe și formare. Acest pachet vizează consolidarea cooperării între statele membre, modernizarea învățământului profesional și tehnic și promovarea digitalizării în educație.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre viitorul buget european.

”România se poate poziționa ca o voce puternică între statele membre, care să își facă cunoscută viziunea pentru o dimensiune bugetară ambițioasă și să vină cu propuneri pentru politicile europene”, a afirmat Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru, consilierul de stat în Cancelaria prim-ministrului, Luminița Odobescu.