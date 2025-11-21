ROMÂNIA
Premierul Ilie Bolojan solicită expertiza Băncii Mondiale pentru eficientizarea acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de colectare a veniturilor la buget: Statul trebuie să recâștige încrederea cetățenilor
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală.
Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile au vizat sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie pentru a avansa reformele economice și pentru a îmbunătăți performanța instituțiilor publice.
O parte importantă a discuțiilor a fost dedicată mobilizării finanțărilor în domenii-cheie. Banca Mondială și-a arătat disponibilitatea de a sprijini România prin împrumuturi și garanții destinate agriculturii, energiei și proiectelor realizate în parteneriat public-privat.
Premierul Bolojan a atras atenția asupra potențialului agricol nevalorificat al României și a arătat că lipsa capacităților de procesare a produselor agroalimentare menține țara în poziția de importator de produse finite.
Acesta a cerut sprijin pentru dezvoltarea industriei de procesare, astfel încât România să poată crește producția internă și să îmbunătățească balanța comercială. În domeniul energiei, discuțiile au vizat accesul la finanțări pentru proiecte care pot stabiliza și moderniza sistemul energetic.
Ilie Bolojan a precizat că Guvernul este decis să îmbunătățească colectarea veniturilor la buget și să combată evaziunea fiscală.
În acest sens, a solicitat expertiza Băncii Mondiale pentru ajustarea legislației și a procedurilor fiscale, astfel încât sistemul să devină mai eficient și mai transparent.
De asemenea, s-a discutat despre reforme în companiile de stat, pentru o guvernanță mai bună și pentru profesionalizarea managementului.
Banca Mondială și-a confirmat disponibilitatea de a continua să sprijine România în finanțarea deficitului bugetar, cu condiția continuării reformelor asumate. Reprezentanții instituției au subliniat că acest sprijin vine pentru a consolida stabilitatea economică și pentru a susține politici publice durabile.
În final, premierul Ilie Bolojan a adăugat că obiectivul central al reformelor este creșterea eficienței statului și recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile publice.
„Avem nevoie ca fiecare leu încasat la buget să fie folosit cu responsabilitate, iar reformele să producă rezultate vizibile pentru oameni. Statul trebuie să devină mai eficient și mai corect în ceea ce face, să ofere servicii mai bune cetățenilor și să le recâștige încrederea. Parteneriatul cu Banca Mondială ne ajută să accelerăm aceste schimbări și să construim o economie pe baze sănătoase”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.
La rândul său, Antonella Bassani a completat că Banca Mondială este pregătită să ofere „nu doar finanțare, ci și expertiză, pentru ca România să-și valorifice potențialul în sectoarele esențiale și să asigure un stat mai eficient și responsabil față de cetățeni”.
La întâlnirea de astăzi au mai participat Florin Zaharia, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, și Liviu Voinea, reprezentantul României la Banca Mondială.
COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a făcut joi, la București, un apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul Cadru Financiar Multianual, avertizând că Uniunea Europeană riscă să piardă încrederea oamenilor dacă nu investește explicit în educație, servicii publice, sănătate și combaterea sărăciei.
„Vă rog să dezbateți și dimensiunea socială a cadrului financiar multianual. Nu acordăm suficientă atenție dimensiunii sociale, politicii sociale, agendei sociale și este de înțeles, sunt priorități arzătoare. E nevoie să ne concentrăm la apărare, la competitivitate, la ceea ce se întâmplă geostrategic pe plan global. În același timp, trebuie să continuăm să arătăm oamenilor că investim în ei, în educația lor, în accesul la servicii medicale, în copii, că ne luptăm cu sărăcia, că nu lăsăm sărăcia, creșterea costurilor vieții să fie transformate în arme împotriva proiectului european”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene către oficialii europeni responsabili de implementarea politicii de coeziune.
În intervenția sa, Mînzatu a subliniat că România reprezintă una dintre cele mai clare dovezi ale impactului politicii de coeziune asupra vieții cotidiene. Ea a explicat că, în cei 18 ani de apartenență la UE, investițiile europene au transformat concret comunitățile: de la infrastructura rutieră și transportul public, până la echipamentele medicale achiziționate prin Fondul Social European, programele de screening, cursurile de formare profesională și sprijinul pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă.
„Toate acestea fac parte, până la urmă, din schimbarea în bine a României prin politica de coeziune. Schimbările sunt vizibile, chiar dacă provocările rămân mari”, a arătat Mînzatu.
Citiți și România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
Ea a evidențiat și disparitățile persistente dintre regiuni, amintind că București-Ilfov se apropie de dublul mediei PIB-ului european, în timp ce regiunea Nord-Est se află la jumătate din această medie. În acest context, a salutat accentul pus de Raffaele Fitto pe sprijinirea regiunilor de la frontiera estică, cu relevanță directă pentru România.
Mînzatu a reamintit că propunerea Comisiei pentru viitorul Cadru Financiar Multianual include un buget total de aproape 2 trilioane de euro, iar România ar urma să beneficieze de peste 60 miliarde de euro, una dintre cele mai mari alocări naționale. Ea a remarcat, însă, că reacția internă nu a reflectat anvergura acestor sume.
„Sumele contează. Avem nevoie de acești bani și avem nevoie să fim prezenți în dezbaterea privind bugetul european, cu tot profesionalismul și toată responsabilitatea.”
Vicepreședinta executivă a salutat propunerile Comisiei privind o implementare mai coerentă și mai „agilă” a fondurilor europene prin planurile naționale integrate și prin armonizarea regulilor între politicile existente.
Ea a subliniat importanța revenirii finanțării pentru capacitatea administrativă, absentă în actualul exercițiu financiar: „A fost dificil să implementați și PNRR, și politica de coeziune fără sprijin dedicat. De astea există și întârzieri. Propunerea vine acum cu o astfel de abordare”, a transmis oficialul Comisiei.
În încheiere, Mînzatu a pledat pentru găsirea unei modalități de a lupta pentru „dreptul de a sta”, o abordare europeană care să permită cetățenilor să își construiască un viitor în propria comunitate, nu în altă parte.
Ea a amintit că mobilitatea europeană a deschis oportunități importante pentru români, dar a avut și efecte negative, resimțite în comunități și în procesele democratice.
„Oamenii nu vor să plece pentru a obține un serviciu public de calitate, un job de calitate sau acces la educație. Și-ar dori toate aceste lucruri acasă. Și Europa trebuie să contribuie mai mult, mai țintit, la dezvoltarea acestor servicii acasă”, a spus vicepreședinta Comisiei Europene, insistând că agenda socială trebuie să rămână o componentă esențială a proiectului european.
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale, Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire pentru Crize, Roxana Mînzatu, se află astăzi la București pentru a participa la o masă rotundă ministerială și la o conferință de nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune. Discuțiile acoperă revizuirea la jumătatea perioadei a Politicii de Coeziune și rolul acesteia în viitorul Cadrului Financiar Multianual, cu accent pe dezvoltare durabilă, competitivitate economică și reziliența regiunilor europene.
Pe lângă participarea la dezbateri, Mînzatu va avea o întâlnire bilaterală cu Nataša Mikuš Žigman, ministra dezvoltării regionale și fondurilor europene din Croația.
La nivelul discuțiilor din plen, sunt prezenți și președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, Kata Tüttő, președinta Comitetului European al Regiunilor, Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru CFM, Dragoș Pîslaru, ministrul român al Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și miniștrii Coeziunii din statele membre participante.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Grupul de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri. Ministerul Mediului: România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor
România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor, bazat pe digitalizare, politici integrate, control riguros al transporturilor de deșeuri, extinderea capacității de inspecție, închiderea depozitelor neconforme și instrumente economice precum Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) și Sistemul Garanție-Returnare (SGR), consolidându-și astfel poziția în procesul de aderare la OCDE, a transmis delegația Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), la cea de-a 22-a reuniune a Grupului de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri (WPRPW), de la Paris.
Potrivit unui comunicat al MMAP, evenimentul a reunit statele membre și statele candidate pentru a analiza evoluțiile în politicile de gestionare a deșeurilor, economia circulară și alinierea la standardele OCDE în domeniul mediului.
Delegația oficială a fost condusă de Raul Pop, secretar de stat în Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de secretarul general Alexandru Avram, coordonator al procesului de aderare la OCDE pe dimensiunea de mediu.
Ministerul amintește că pe 20 noiembrie a avut loc audierea Romaniei în procesul de aderare. Evaluarea s-a desfășurat pe baza „raportului elaborat de Secretariatul OCDE privind conformitatea legislației, politicilor și practicilor din România cu instrumentele juridice și recomandările organizației în sectorul gestionării deșeurilor”.
”În prezentarea susținută, delegația României a demonstrat alinierea la instrumentele juridice OCDE în domeniul gestionării deșeurilor și progresele realizate în conformitate cu standardele internaționale în domenii precum: controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri destinate operațiunilor de valorificare, consolidarea măsurilor pentru protecția mediului în gestionarea deșeurilor, reciclarea deșeurilor de hârtie, dezvoltarea și implementarea politicilor integrate de gestionare a deșeurilor”, mai este precizat în comunicat.
În cadrul celei de-a 22-a reuniune a Grupului de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri (WPRPW), de la Paris, delegația României a reiterat angajamentul țării noastre de a continua optimizarea instrumentelor naționale de gestionare a deșeurilor, inclusiv prin extinderea și consolidarea SGR, modernizarea capacităților de inspecție și control, precum și prin îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, raportare și transparentizare a fluxurilor de deșeuri.
Secretarul de stat Raul Pop a subliniat eforturile susținute ale României pentru modernizarea cadrului normativ și întărirea capacității administrative a instituțiilor competente, menite să asigure o aliniere deplină la standardele OCDE.
În intervenția sa, secretarul general Alexandru Avram a accentuat relevanța tot mai mare a politicilor de mediu și a economiei circulare în structura politicilor publice naționale, precum și rolul acestora în procesul de aderare la OCDE.
Oficialii statelor membre au apreciat progresele realizate, confirmând că România poate contribui substanțial la bunele practici internaționale privind transportul, controlul și valorificarea deșeurilor ca resurse.
Pe parcursul celor trei zile, România a participat și la sesiunile tematice ale grupului, dedicate priorităților internaționale privind materialele plastice, reutilizarea ambalajelor, responsabilitatea extinsă a producătorilor, gestionarea materiilor prime critice și implementarea cerințelor legate de transporturile transfrontaliere de deșeuri.
Din delegație au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Administrației Fondului pentru Mediu, ai Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, ai Gărzii Naționale de Mediu și ai echipei de coordonare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Într-o declarație făcută la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a subliniat că aderarea la OCDE este o prioritate „pe drumul consolidării economice”, înaintând ca termen realist pentru definitivarea procesului „vara anului viitor”.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
COMISIA EUROPEANA
Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică
Comisia Europeană ia măsuri împotriva mai multor state membre ale U E care nu au transmis Comisiei măsurile de transpunere a directivelor UE în legislația lor națională.
Potrivit unui comunicat al executivului european, aceste state membre, printre care și România, nu au transpus integral directiva privind eficiența energetică. Termenul limită pentru transpunere a expirat recent, iar Comisia le solicită să ia măsuri imediate pentru a-și alinia legislația la cerințele UE.
Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor state membre, acordându-le două luni pentru a răspunde și a finaliza transpunerea directivelor. În cazul în care acestea nu se conformează, Comisia poate trece la etapa următoare și emite un aviz motivat.
Comisia solicită statelor membre să transpună normele consolidate privind eficiența energetică
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda și Suedia pentru necomunicarea transpunerii integrale a Directivei (UE) 2023/1791 privind eficiența energetică.
Directiva a fost adoptată în 2023, iar statele membre trebuiau să notifice transpunerea acesteia până la 11 octombrie 2025, cu excepția unor dispoziții specifice, cum ar fi cele privind raportarea, pentru care erau prevăzute termene specifice.
Noile norme stabilesc un obiectiv obligatoriu de reducere cu 11,7 % a consumului final de energie în UE până în 2030 (față de previziunile pentru 2020). Directiva impune, de asemenea, țărilor UE să se asigure că sectorul public dă exemplu, reducând propriul consum final de energie cu 1,9 % în fiecare an (față de nivelurile din 2021) și renovând cel puțin 3 % din clădirile publice anual.
Noile norme promovează, de asemenea, crearea de „ghișee unice” la nivel național, care sunt mecanisme ce oferă consiliere gratuită, îndrumare și sprijin practic pentru măsuri de eficiență energetică și renovare, facilitând acest proces în special pentru gospodăriile vulnerabile și pentru cele care locuiesc în clădiri cu cea mai slabă performanță energetică.
Statele membre trebuie să se asigure că centrele de date raportează datele privind eficiența energetică. Directiva promovează serviciile de eficiență energetică, inclusiv prin intermediul companiilor de servicii energetice și al soluțiilor inovatoare de finanțare.
Până în prezent, numai Cehia a notificat transpunerea integrală a directivei în termenul legal.
Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere celorlalte 26 de state membre. Acestea au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Comisia. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
Grupul de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri. Ministerul Mediului: România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor
Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
Nicușor Dan: Extinderea UE în Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest “nu este un act de caritate, este o investiție în securitate”
Premierul Bolojan, către Comisia Europeană: România va susține, în negocierile privind viitorul buget 2028-2034, soluțiile care acoperă interesele directe ale regiunilor europene
Premierul Ilie Bolojan solicită expertiza Băncii Mondiale pentru eficientizarea acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de colectare a veniturilor la buget: Statul trebuie să recâștige încrederea cetățenilor
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi
UE lansează dialogul privind comerțul și investițiile cu blocul Trans-Pacific
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Trending
- U.E.2 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- ROMÂNIA1 week ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMISIA EUROPEANA5 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene