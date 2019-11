Premierul interimar Viorica Dăncilă: România are “condiţii mult mai bune decât Bulgaria” pentru atragerea Volkswagen

Premierul demis, Viorica Dăncilă, a declarat, sâmbătă seară, că demersurile Guvernului pentru a aduce investiţia Volkswagen în România sunt continuate şi l-a criticat pe preşedintele Klaus Iohannis pentru că nu s-ar fi implicat în sprijinirea acestor eforturi, relatează Agerpres.

“Noi am făcut toate demersurile pentru a fi această investiţie la Arad şi continuăm aceste demersuri. Pot să vă spun că eu, în calitate de prim-ministru, am trimis o scrisoare cu toate facilităţile pentru ca această investiţie să aibă loc în România. Dar, aşa cum am spus şi înainte, pentru orice investiţie, pentru orice lucru bun pentru România, trebuie să existe un efort conjugat, din partea premierului, a preşedintelui, a tuturor factorilor decizionali.”

Aceasta a adăugat că ministrul Radu Oprea a efectuat o vizită de lucru în Germania, discutânt desprea această investiție în România și în același timp l-a criticat pe președintele Klaus Iohannis.

”În timp ce noi trimiteam scrisori, în timp ce ministrul Radu Oprea a fost în Germania, a discutat pentru această investiţie în România, vedem că preşedintele României nu a făcut acest lucru, lucru de altfel demonstrat de scrisoarea pe care Grupul Popularilor Europeni a trimis-o către Volkswagen, în care a stipulat că ar fi mai bine ca această investiţie să fie în Bulgaria.”

”Şi atunci, o întrebare vine de la sine. În Consiliul European, reprezentantul României este preşedintele. Preşedintele face parte din Grupul Popularilor Europeni. Chiar preşedintele n-a putut vorbi cu liderul Popularilor Europeni, Manfred Weber, pentru ca această investiţie să aibă loc în România? Nu era o investiţie pentru Guvernul României, era pentru arădeni şi oameni”, a declarat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad.

Premierul demis a adăugat că România are “condiţii mult mai bune decât Bulgaria” pentru atragerea Volkswagen.

Totodată, eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL, PPE), vicepreședintele grupului PPE din Parlamentul European, i-a solicitat public în urmă cu două săptămâni premierului demis Viorica Dăncilă să prezinte oferta făcută de Guvern companiei Volkswagen privind construirea unei fabrici, iar dacă oferta nu există sau este slabă din punct de vedere economic, partidul de la guvernare să-și asume eșecul ratării unei investiții străine majore în România, potrivit unui mesaj postat pe Facebook.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) a declarat pentru CaleaEuropeană.ro că a participat la începutul anului, din calitatea de primar al orașului Arad, la negocierile oficiale cu compania Volkswagen care a evaluat ofertele prezentate de mai multe țări pentru construirea unei noi fabrici Skoda.

Amintim că negocierea României cu Volkswagen revine în actualitate pe fondul deciziei grupului auto german de a amâna decizia finală privind noua sa fabrică din Europa de Est, care urma să fie situată în Turcia, pe fondul criticilor internaţionale la adresa operaţiunilor militare derulate de Ankara în Siria şi al temerilor legate de efectele potenţiale asupra imaginii VW.

Compania germană s-a decis să nu anunțe încă o decizie finală pentru investiția sa de 1,4 miliarde de euro, după ce Turcia a declanșat o ofensivă foarte criticată în nordul Siriei, împotriva kurzilor.