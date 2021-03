Premierul Irlandei: Dacă UE restricționează exporturile de vaccinuri, ar perturba producția globală de doze, am pierde cu toții

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a participat marți la dezbaterea “Recovery in the post-pandemic age at local and regional level” organizată de Partidul Popular European și grupul PPE în Comitetul European al Regiunilor al cărui membru este, unde a susținut importanța fondurilor europene în vederea modernizării comunităților locale prin investiții masive în infrastructura verde, educație, sănătate și digitalizare.

“Viitorul orașelor europene trebuie să fie cu certitudine bazat pe conceptul Verde.Digital.Rezilient. Integrarea fondurilor europene, sinergia dintre fondurile pentru redresare și reziliență și fondurile de coeziune și regulile clare și simple pentru accesarea acestora sunt esențiale în vederea unei tranziții verzi și digitale de succes la nivelul orașelor”, a afirmat Boc, în cadrul dezbaterii, conform unei postări de pe pagina sa de Facebook.

El a dat ca exemplu proiectele din Cluj-Napoca.

“mobilitatea sustenabilă este unul dintre principalele obiective ale municipalității pentru tranziția verde. În acest moment 50% din flota de transport public a orașului este electrică, iar obiectivul nostru este ca până în anul 2026 întreaga flotă de transport în comun să fie verde și nepoluantă. O altă politică publică pe care dorim să o implementăm pentru încurajarea mobilității alternative la mașină este Vinerea verde – o zi cu transport public gratuit, în fiecare săptămână. De asemenea , avem în pregătire și implementare proiecte pentru 160 ha de noi spații verzi și de agrement în Cluj-Napoca”, a spus Boc.

În cadrul întâlnirii online au mai participat: Antonio Lopez-Isturiz, parlamentar european, secretar general al Partidului Popular European; Apostolos Tzitzikostas, Președintele Comitetului European al Regiunilor; Olgierd Geblewicz, EPP, CoR President; Markku Markkula, președinte al regiunii Helsinki, președinte al consiliului de administrație al orașului Espoo; Mairead McGuinness, comisar pentru servicii financiare, stabilitate financiară și Uniunea piețelor de capital; Agnès Rampal, vicepreședinte al Métropole Nice-Côte d’Azur, viceprimar al orașului Nice; Ricardo Rio, primarul orașului Braga.