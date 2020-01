Premierul Irlandei Leo Varadkar a convocat alegeri legislative anticipate pentru data de 8 februarie, după Brexit: Alegerile trebuie să se deruleze în cel mai bun moment pentru ţară. Acest moment a sosit

Premierul irlandez, Leo Varadkar, a convocat marți alegeri legislative anticipate pentru data de 8 februarie, explicând că acesta este ”cel mai bun moment” imediat după Brexit și când încep negocierile asupra niitoarei relații între Regatul Unit și Uniunea Europeană privind stabilirea prevederilor unui acord referitor la viitoarele relații, anunță DPA și AFP, potrivit Agerpres.

”Există în prezent o fereastră pentru organizarea de alegeri legislative şi pentru a avea un nou guvern în funcţiune pentru viitoarea reuniune a Consiliului European din martie, cu un mandat puternic pentru a se concentra asupra acestor negocieri vara şi toamna aceasta”, a declarat Leo Varadkar în faţa presei.

”Am spus întotdeauna că alegerile trebuie să se deruleze în cel mai bun moment pentru ţară. Acest moment a sosit”, a explicat Leo Varadkar. ”Avem un acord de Brexit şi după votul pozitiv (al parlamentarilor britanici asupra textului) joia trecută, este deja sigur că Regatul Unit va părăsi UE la 31 ianuarie de o manieră ordonată”, a completat acesta.

Partidul Fine Gael (centru dreapta) al premierului guvernează Irlanda după alegerile legislative din 2016 cu susţinerea partidului de opoziție Fianna Fail. Pactul de guvernare a fost extins în 2018, având în vedere incertitudinile privind Brexitului, dar, odată cu victoria premierului britanic Boris Johnson în cadrul alegerilor anticipate din 12 decembrie 2019, ce i-a asigurat o majoritate calificată în Camera Comunelor care a votat săptămâna trecută proiectul de lege privind Acordul de Retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, este cert că Brexitul se va produce la 31 ianuarie 2020, deschizând astfel calea negocierilor privind viitoarele relații între Londra și Bruxelles.

”Cu toate acestea, Brexitul nu s-a încheiat. De fapt, este doar jumătatea perioadei”, a avertizat premierul irlandez, făcând aluzie la acordul de liber schimb pe care premierul britanic Boris Johnson vrea să-l încheie începând din acest an cu cei 27 de membri ai UE.

Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat luni încrezător că va putea încheia un acord comercial cu tarife zero și cote zero cu Uninea Europeană, care va garanta că nu vor fi efectuate controle vamale asupra mărfurilor transportate din Marea Britanie în Irlanda de Nord.

”Singurul caz în care v-aţi putea imagina necesitatea unor controale asupra bunurilor venite din GB (Marea Britanie) către NI (Irlanda de Nord) este atunci când aceste bunuri s-ar îndrepta spre Irlanda şi noi nu am avea încheiat – eu sper şi sunt încrezător că vom încheia – un acord cu tarife zero şi cote zero cu prietenii şi partenerii noştri din UE”, a declarat Johnson, aflat la Belfast pentru a marca încheierea a trei ani de la blocajul politic și instaurarea unui nou guvern.

Data de 31 ianuarie 2020, când Brexitul se va fi produs, nu reprezintă decât începutul eforturilor Londrei de a încerca să stabilească noi relații cu cel mai important partener comercial al său, Uniunea Europeană – în 2018, 47 % din exporturile Regatului Unit se efectuau în UE – , care va rămâne cea mai mare piață unică din lume, în pofida faptului că va pierde unul dintre primii trei centri economici de putere.

Se deschide astfel un nou capitol, în care Regatul Unit și Uniunea Europeană trebuie să negocieze în timpul rămas până la încheierea perioadei de tranziție termenii acordului privind viitoarele relații post-Brexit.

În contextul participării la ceremonia de depunere a jurământului, desfășurată la Luxemburg, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că guvernul britanic va trebui să se înscrie la o serie de angajamente privind standardele de ajutor de stat, de mediu și muncă pentru a permite un comerț fără tarife și fătă cote.

”Marea Britanie este prietena noastră, britanicii sunt prietenii noștri, este o prietenie care se dezvoltă de mult timp(…): Marea Britanie este cea care decide cât de aproape sau departe dorește să fie de cea mai mare piață unică din lume”, a mai spus von der Leyen.