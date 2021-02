Premierul israelian Benjamin Netanyahu, convorbire telefonică cu Joe Biden: ”Discuţia a fost caldă, prietenoasă şi a durat aproximativ o oră”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică miercuri seară pentru prima oară cu preşedintele Joe Biden de la sosirea politicianului democrat la Casa Albă luna trecută, conform unui anunţ al executivului israelian pe contul de Twitter.

“Cei doi lideri s-au referit la relaţia lor personală de lungă durată şi au spus că vor colabora pentru a continua consolidarea alianţei dintre Israel şi Statele Unite”, a declarat biroul premierului Netanyahu din Ierusalim.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with US President @JoeBiden. The conversation was very warm and friendly and continued for approximately one hour. pic.twitter.com/AF3x6aTM36

— PM of Israel (@IsraeliPM) February 17, 2021