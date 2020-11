Premierul israelian Benjamin Netanyahu îi felicită pe Joe Biden și Kamala Harris: Sper să aprofundez şi mai mult alianţa specială care leagă Statele Unite de Israel

Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat duminică dimineaţa pe Joe Biden pentru victoria sa electorală, calificându-l pe liderul democrat drept un “mare prieten al Israelului”, şi i-a mulţumit lui Donald Trump pentru a fi dus relaţiile între Israel şi SUA pe „culmi de neegalat”, transmite AFP și Agerpres.

„Felicitări pentru Joe Biden şi Kamala Harris. Joe, ne cunoaştem de mai bine de 40 de ani, relaţia noastră este călduroasă, şi ştiu că tu eşti un mare prieten al Israelului. Sper să pot, cu voi doi, să aprofundez şi mai mult alianţa specială care leagă Statele Unite de Israel”, a scris Netanyahu – care l-a calificat în trecut pe Donald Trump drept “cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată Israelul la Casa Albă” – pe contul său oficial de Twitter.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020