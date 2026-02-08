Premierul israelian se va întâlni miercuri, la Washington, cu Donald Trump pentru a discuta despre negocierile purtate de SUA cu Iranul

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, se va întâlni miercuri, la Washington, cu președintele american, Donald Trump, pentru a discuta despre negocierile purtate de Statele Unite cu Iranul, a anunțat sâmbătă seară biroul lui Netanyahu, potrivit Politico Europe.

„Prim-ministrul consideră că toate negocierile trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat biroul lui Netanyahu într-un comunicat, referindu-se la sprijinul acordat de Teheran grupărilor militante, inclusiv Hezbollah în Liban și Hamas în teritoriile palestiniene. Trump și Netanyahu s-au întâlnit ultima dată în decembrie.

Între timp, ministrul de externe al Iranului a amenințat bazele militare americane din regiune.

Teheranul va lovi bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forțele americane care s-au adunat în regiune, a declarat sâmbătă ministrul de externe Abbas Araqchi la televiziunea qatareză Al Jazeera.

SUA și Iranul au purtat vineri discuții indirecte în Oman. Washingtonul a fost reprezentat de trimisul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele lui Trump. Trump a calificat discuțiile drept „foarte bune” și a declarat că sunt planificate și alte discuții pentru săptămâna viitoare.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va folosi forța pentru a obliga Iranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear, după ce a trimis portavionul USS Abraham Lincoln și alte nave de război în regiune, pe fondul represiunii de la Teheran împotriva protestelor naționale care au provocat moartea a mii de persoane.

Între timp, Marea Britanie a trimis mai multe avioane de luptă în Cipru pentru a întări securitatea, în contextul îngrijorărilor că un atac al SUA asupra Iranului ar putea arunca regiunea într-un conflict mai amplu, a raportat The Times of London. Șase avioane F-35B au plecat vineri de la RAF Marham spre Cipru, alăturându-se avioanelor Typhoon aflate deja acolo și care îndeplinesc misiuni în Irak și Siria, potrivit raportului.

Președintele american Donald Trump a declarat luna trecută că o flotă navală „masivă” condusă de portavionul Abraham Lincoln se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la forță dacă nu se ajunge rapid la un acord privind programul nuclear iranian.

Anterior, liderul american a sugerat că este vremea ca noi lideri să preia controlul în Iran, într-un mesaj ce pare o amenințare la adresa domniei de 37 de ani a ayatollahului Ali Khamenei.

Amenințările sale vin pe fondul reprimării violente a protestelor care au izbucnit în țara din Orientul Mijlociu. Numărul persoanelor decedate variază între 3000 și 22.000, potrivit The Guardian. Alte estimări furnizate de medici din afara Iranului ajung până la 33.000 sau mai mult.