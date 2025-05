Premierul italian Giorgia Meloni subliniază urgența de a finaliza Uniunea Piețelor de Capital pentru a preveni un exod de capital din UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut marți o convorbire telefonică cu Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, în cadrul căreia a lăudat rolul crucial al Iordaniei, sub conducerea acestuia, ca pilon de stabilitate într-o regiune afectată de conflicte și crize umanitare, precum și generozitatea de lungă durată în găzduirea refugiaților palestinieni.

Potrivit comunicatului oficial, liderii au discutat despre înrăutățirea situației umanitare din Gaza, care intră acum în cea de-a 11-a săptămână sub o blocadă severă.

Președinta Comisiei Europene a reiterat apelul ferm al UE către Israel de ridica blocada.

„Comisia Europeană a susținut întotdeauna – și va continua să susțină – dreptul Israelului la securitate și autoapărare, însă această escaladare și utilizarea disproporționată a forței împotriva civililor nu pot fi justificate în temeiul dreptului umanitar și internațional. Israelul trebuie să restabilească imediat furnizarea ajutoarelor în conformitate cu principiile umanitare, cu participarea ONU și a altor parteneri umanitari internaționali”, a declarat von der Leyen.

