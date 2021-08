Premierul Italiei dorește organizarea unui summit extraordinar al G20 privind situația din Afganistan

Regatul Unit a anunțat că își va dubla ajutorul umanitar și pentru dezvotare acordat Afganistanului, până la 286 de milioane de lire sterline (aproximativ 336 de milioane de euro) în acest an, a anunțat miercuri pe Twitter ministrul britanic de externe, Dominic Raab, potrivit Agerpres.

”Le cerem şi altora să urmeze exemplul nostru pentru a ne asigura că cei mai vulnerabili afgani primesc asistenţa umanitară de care au nevoie”, a afirmat Raab miercuri seara.

The UK will double its humanitarian and development aid to Afghanistan to £286m this year. We call on others to follow our lead to ensure the most vulnerable Afghans receive the humanitarian assistance they need.

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 18, 2021