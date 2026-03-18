Premierul Japoniei condiționează trimiterea de nave în Strâmtoarea Ormuz de un armistițiu în conflictul SUA–Israel–Iran

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat miercuri că guvernul de la Tokyo va analiza posibilitatea desfășurării de nave militare pentru escortarea petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz doar în condițiile instituirii unui armistițiu în războiul americano-israelian împotriva Iranului, informează EFE, preluat de Agerpres.

„Nu spun că ar fi imposibil să contribuim odată ce un acord de armistițiu a fost implementat și stabilit. În acel moment, îl vom lua în considerare cu seriozitate. (…) Pentru o desfășurare, condiția este ca armistițiul să fie stabilit în mod ferm”, a subliniat ea în fața Dietei (Parlamentul).

Declarațiile vin în contextul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra aliaților pentru a contribui la securizarea rutei maritime strategice, esențială pentru transportul global de petrol. Japonia este una dintre economiile majore dependente de fluxurile energetice care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, ceea ce amplifică presiunea asupra executivului de la Tokyo.

Premierul japonez a fost întrebat în Parlament cu privire la limitele legale ale unei astfel de decizii, având în vedere Constituția pacifistă a Japoniei, care restricționează utilizarea forței militare și interzice implicarea directă în conflicte armate. În acest context, Takaichi a subliniat că autoritățile nu vor adopta măsuri care contravin cadrului juridic intern și a precizat că îi va „reaminti” președintelui american Donald Trump aceste constrângeri legale privind desfășurarea forțelor de autoapărare.

Poziția prudentă a Japoniei reflectă echilibrul delicat dintre angajamentele de securitate față de partenerii occidentali și constrângerile constituționale interne, într-un moment în care conflictul din regiune afectează deja aprovizionarea globală cu petrol și contribuie la creșterea prețurilor la energie.

Premierul a evocat, totodată, precedentul din 2019, când Japonia a trimis un distrugător și un avion de patrulare în cadrul unei misiuni de colectare de informații în apropierea Somaliei, pe fondul atacurilor asupra petrolierelor atribuite Iranului. Atunci, navele japoneze nu au intrat în Strâmtoarea Ormuz.

Situația actuală a fost complicată suplimentar de apelul inițial al președintelui american ca Japonia și alți parteneri să desfășoare nave de război în zonă, în contextul dependenței energetice a acestora de ruta controlată de Iran. Ulterior însă, liderul de la Casa Albă și-a nuanțat poziția, declarând că nu mai are nevoie de sprijin naval din partea NATO și a unor aliați precum Japonia.

Întâlnirea programată la Casa Albă între Sanae Takaichi și Donald Trump, care urmează să aibă loc în zilele următoare, este așteptată să clarifice pozițiile celor două părți în privința securității maritime din regiune și a coordonării strategice în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.