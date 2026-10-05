Premierul Japoniei promite o relație stabilă cu China, pe care o numește „un vecin important”, după tensiunile privind Taiwanul

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a pledat luni, într-un discurs în parlament, pentru construirea unei relații constructive și stabile cu China, pe care a descris-o drept „un vecin important”. Mesajul vine pe fondul tensiunilor diplomatice provocate de declarațiile sale privind o posibilă intervenție japoneză în cazul unui atac asupra Taiwanului, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„China este un vecin important și, în pofida dificultăților, am construit de-a lungul anilor o relație de lungă durată”, a declarat șefa guvernului japonez.

„Vom depune eforturi pentru a asigura comunicarea privind provocările comune, pentru a promova dialogul în vederea protejării intereselor noastre naționale și pentru a construi o relație constructivă și stabilă”, a continuat aceasta.

Takaichi a precizat însă că Japonia își va susține „cu fermitate pozițiile” și va solicita „în mod hotărât un comportament responsabil”.

Relațiile dintre cele două mari economii asiatice s-au deteriorat după ce, în noiembrie anul trecut, Takaichi a sugerat că Tokyo ar putea interveni în cazul unui atac asupra Taiwanului, insulă pe care Beijingul o revendică drept parte a teritoriului său.

China și-a avertizat ulterior cetățenii să evite călătoriile în Japonia și a introdus restricții comerciale care, potrivit relatării AFP, au dus la scăderi importante ale livrărilor de pământuri rare esențiale pentru companiile japoneze.

Discursul premierului intervine după ce șeful diplomației chineze a afirmat săptămâna trecută că relațiile cu Tokyo „așteaptă să fie normalizate din nou”, în cadrul unei întâlniri la Beijing cu un fost ministru japonez de externe care conducea o delegație comercială.

La aproape un an de la preluarea mandatului, șefa executivului beneficiază de un nivel ridicat de susținere publică, dar se confruntă cu inflația în creștere, îngrijorările piețelor privind datoria Japoniei și disputa diplomatică prelungită cu China.