Premierul landului german Saxonia, Michael Kretschmer, pledează pentru reluarea importurilor de energie din Rusia după încetarea conflictului din Ucraina din rațiuni economice, relatează dpa și AFP, preluat de Agerpres.

„Interesul nostru trebuie să fie reluarea importurilor de energie din Rusia după încetarea conflictului”, a declarat politicianul CDU pentru Funke Mediengruppe. „Relațiile economice ne sporesc și securitatea”, a adăugat el.

Ca urmare a războiului de agresiune, UE a impus sancțiuni ample împotriva Rusiei, iar în octombrie, țările UE au convenit să elimine complet importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

Ministrul federal al economiei și energiei, Katherina Reiche, a subliniat, înaintea consultărilor de la Luxemburg, că Germania nu mai importă petrol sau gaze din Rusia. Moscova își redusese deja semnificativ livrările de gaz către Germania dinaintea atacului asupra Ucrainei din februarie 2022.

Kretschmer s-a pronunțat în repetate rânduri în favoarea reluării livrărilor de gaze rusești post-conflict, ceea ce i-a adus critici chiar și din rândurile propriului partid. El susține că Europa are nevoie de energie la prețuri accesibile. Prin urmare, Rusia trebuie „să redevină partener comercial, fără ca noi să ajungem într-o nouă situație de dependență”.

Kretschmer a declarat că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie luate în considerare „și din perspectiva propriilor noastre interese economice”, atenționând că politica energetică din Germania duce la dezindustrializare.

Întrebat dacă nu se simte amenințat de președintele rus Vladimir Putin, Kretschmer a răspuns evaziv: „Rusia a atacat o altă țară”; este adevărat că Germania trebuie să se „pregătească pentru apărare”, dar „acest lucru este posibil numai dacă suntem puternici din punct de vedere economic”, a adăugat el.