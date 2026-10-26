Premierul Luca Niculescu a discutat cu guvernatorul BNR despre principalele evoluții macroeconomice: Disciplina financiară și relansarea economiei, printre prioritățile Guvernului

Premierul Luca Niculescu a discutat luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, despre provocările economice actuale și principalele evoluții macroeconomice.

„Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu. Am discutat cu dânsul provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar, precum și perspectivele de dezvoltare ale economiei”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.

Premierul a subliniat că asigurarea coerenței mixului de politici economice și menținerea unui dialog constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru menținerea stabilității macroeconomice.

De asemenea, Luca Niculescu i-a prezentat guvernatorului BNR prioritățile Executivului, care vizează disciplina financiară, utilizarea eficientă a banului public, relansarea economiei și atragerea de investiții pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă.

„L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public (cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), și pe de altă parte de relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă. Îi mulțumesc domnului Guvernator pentru deschiderea arătată față de acest dialog permanent”, a concluzionat premierul.