Premierul Luca Niculescu a discutat cu secretarul general NATO despre un “răspuns aliat ferm și coordonat” în fața amenințărilor Rusiei

ROMÂNIASECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României/ Facebook

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate în regiunea Mării Negre, intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe Flancul Estic și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilență sporită din partea Alianței și un răspuns aliat ferm și coordonat”, a transmis vineri șeful Guvernului, într-o postare pe Facebook.

 

Potrivit acestuia, în cadrul convorbirii a fost reafirmat angajamentul României de a-și consolida capacitățile de apărare și reziliența, inclusiv prin îndeplinirea angajamentului asumat la summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Premierul i-a mulțumit secretarului general al NATO și aliaților pentru atenția acordată securității Mării Negre, reflectată inclusiv în consultările recente și în măsurile suplimentare anunțate pentru consolidarea capacităților de supraveghere și recunoaștere în regiune.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre importanța continuării sprijinului pentru Ucraina în apărarea independenței, suveranității și integrității sale teritoriale.

Niculescu a transmis că i-a exprimat lui Mark Rutte aprecierea pentru cooperarea constantă și sprijinul acordat României.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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