Premierul Luca Niculescu a discutat cu secretarul general NATO despre un “răspuns aliat ferm și coordonat” în fața amenințărilor Rusiei

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre deteriorarea situației de securitate în regiunea Mării Negre, intensificarea amenințărilor hibride la adresa statelor aliate de pe Flancul Estic și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

„Escaladarea tensiunilor din regiunea noastră de către Rusia impune o vigilență sporită din partea Alianței și un răspuns aliat ferm și coordonat”, a transmis vineri șeful Guvernului, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, în cadrul convorbirii a fost reafirmat angajamentul României de a-și consolida capacitățile de apărare și reziliența, inclusiv prin îndeplinirea angajamentului asumat la summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Premierul i-a mulțumit secretarului general al NATO și aliaților pentru atenția acordată securității Mării Negre, reflectată inclusiv în consultările recente și în măsurile suplimentare anunțate pentru consolidarea capacităților de supraveghere și recunoaștere în regiune.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre importanța continuării sprijinului pentru Ucraina în apărarea independenței, suveranității și integrității sale teritoriale.

Niculescu a transmis că i-a exprimat lui Mark Rutte aprecierea pentru cooperarea constantă și sprijinul acordat României.