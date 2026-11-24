Parteneriatul Strategic dintre România și Armenia, semnat marți la București cu ocazia vizitei lui Nikol Pashinyan la București, prima în 15 ani a unui premier armean, ne va permite să dinamizăm cooperarea economică și comercială, va facilita legăturile dintre cetățenii noștri și ne va permite o colaborare și mai bună în procesul de susținere a Armeniei pentru apropierea sa către Uniunea Europeană, a a subliniat prim-ministrul Luca Niculescu în conferința de presă comună cu omologul din Armenia.

În debutul intervenției sale, Niculescu a evidențiat momentul istoric pentru cele două popoare, unite prin „legături trainice de prietenie și de solidaritate.”

În egală măsură, prim-ministrul a amintit de personalitățile de origini armene, precum Spira Haret, părintele învățământului românesc modern, Krikor Zambaccian, marele iubitor de artă, scriitorul Garabet Ibrăileanu, Ana Aslan, care au contribuit la istoria Românei.

„Anul acesta aniversăm 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre. Ca urmare, nu cred că există o modalitate mai potrivită de a sărbători acest reper decât semnarea Declarației privind parteneriatul strategic. Dincolo de această valoare simbolică a demersului, cred că ceea ce este și mai important este faptul că, începând de azi, vom avea la dispoziție un instrument care ne permite să transpunem dialogul politic – care este foarte bun – între țările noastre, și în proiecte extrem de concrete pentru cetățenii noștri. Este un parteneriat care ne va permite să dinamizăm cooperarea economică și comercială, va facilita legăturile dintre cetățenii noștri și ne va permite o colaborare și mai bună în procesul de susținere a Armeniei pentru apropierea sa către Uniunea Europeană”, a subliniat Niculescu.

Premierul i-a mulțumit omologului armean pentru invitația de a vizita Armenia în vederea consolidării relațiilor de business dintre cele două țări.

„Voi veni și răspund cu mare plăcere, pozitiv, invitației dumneavoastră. Vom organiza un forum de afaceri, vom merge cu oameni de afaceri pentru că este important ca legăturile comerciale dintre România și Armenia să se dezvolte și mai mult. Schimburile sunt de aproximativ 100 de milioane de euro. Sunt convins că putem face mult mai mult. Este important că traiectoria este bună, este ascendentă, dar după semnarea acestui parteneriat strategic, cu siguranță că ele vor fi și mai bune. Trebuie să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Comisia interguvernamentală mixtă România-Armenia este un astfel de instrument și am convenit să revitalizăm această comisie”, a completat Luca Niculescu.

Conform prim-ministrului, miniștrii Educației dintre cele două țări vor dialoga în vederea facilitării mobilității academice bilaterale.

Un alt subiect abordat este sprijinul României oferit Armeniei pentru apropierea Erevanului de Uniunea Europeană.

„Am vorbit despre sprijinul pe care îl oferim din toată inima pentru apropierea de Uniunea Europeană – este reforma instituțională și, aici, domnule prim-ministru, puteți conta pe experiența României. La anul vom sărbători 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, știm cât de complex și uneori dificil poate fi acest proces și vă asigur de tot sprijinul nostru”, l-a asigurat Niculescu pe Pashinyan.

Cei doi premieri au abordat și chestiuni actuale, precum „contextul actual de securitate din zona extinsă a Mării Negre care impune eforturi conjugate pentru creșterea rezilienței statelor noastre în mai multe domenii, inclusiv prin cooperare mai strânsă între țările noastre.”

„Semnarea Parteneriatului strategic deschide azi un nou capitol, un capitol ambițios, un capitol pragmatic în relațiile dintre țările noastre. Am deplină încredere că, prin angajamentul nostru comun, vom face în așa fel încât relația dintre România și Armenia să fie tot mai bună”, a conchis Luca Niculescu.