Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va contribui la atragerea de noi investiții și la îmbunătățirea standardelor de guvernanță și a politicilor publice, a declarat marți premierul Luca Niculescu, la Topul Național al Firmelor Private din România, organizat de IMM România.

„Apropiata aderare a României la OCDE poate fi un sprijin important în această direcție. OCDE, desigur, va însemna investiții mai multe, rapid, imediat după aderare, dar va însemna și standarde mai bune de guvernanță și de politici publice. O administrație mai performantă este ceea ce cred că ne dorim cu toții”, a afirmat premierul, potrivit alocuțiunii difuzate de Guvern.

Luca Niculescu a evidențiat și importanța conectării întreprinderilor mici și mijlocii la lanțurile de furnizori ale marilor investitori care aleg România, astfel încât investițiile străine să genereze efecte economice mai ample.

„Când un investitor important vine în România, succesul nu trebuie măsurat doar în valoarea investiției sau în numărul locurilor de muncă, ci și în câte firme românești devin furnizori, câte dobândesc competențe noi și câte ajung, la rândul lor, să exporte”, a explicat șeful Guvernului.

În același context, premierul a prezentat câteva dintre prioritățile Guvernului pentru mediul de afaceri, între care predictibilitatea fiscală, reducerea birocrației și stimularea investițiilor private. El a reiterat menținerea cotei unice de impozitare, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027 și angajamentul de a nu introduce taxe noi sau de a le majora pe cele existente.

De asemenea, Guvernul și-a asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative și cu 30% a termenelor de autorizare, precum și pregătirea unor scheme de ajutor de stat pentru investiții în cercetare, inovare, automatizare, digitalizare și industria de apărare.

„Antreprenorii nu trebuie să lucreze pentru birocrație. Administrația trebuie să lucreze pentru dumneavoastră, pentru cei care creați valoare în economie”, a transmis Luca Niculescu.